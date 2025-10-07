×
Arda Güler'den sıra dışı istatistik: Avrupa'da daha iyi yok!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 20:34

İspanya'da Real Madrid çatısı altında 3. sezonunu geçiren milli futbolcumuz Arda Güler, bu sezon sergilediği performansla istatistikleri altüst etti. Xabi Alonso'nun gelişiyle ilk 11'e yerleşen genç yıldız, Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da sıra dışı bir istatistiğe imza attı. 

MARCA YAZDI: 'REAL MADRID'İN ANAHTARI'

Geride kalan iki sezonda Carlo Ancelotti yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte bu sezon Real Madrid’in ilk 11’inin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 14 maça ilk 11’de başlayan 19 yaşındaki yıldız, 2 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu. Bu süreçte 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arda, İspanyol basınında “Xabi Alonso’nun çilingiri” olarak anılmaya başladı.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, bugün yayımladığı haberde milli yıldızımızın, Xabi Alonso yönetiminde gösterdiği çıkışı detaylı şekilde analiz etti.

 

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Xabi Alonso’nun güvenini boşa çıkarmayan genç futbolcu, istatistikleri birbirine kattı. FBref'e göre Arda Güler, LaLiga'da en çok kilit pas atan (22) futbolcu konumunda. Genç yıldız, en çok şans üretende de (36) yedinci oyuncu konumunda yer alıyor. 

Ancak Arda’nın istatistikleri yalnızca İspanya ile sınırlı değil. Squawka’nın analizine göre, Avrupa’nın beş büyük liginde de hiçbir futbolcu Arda Güler kadar kilit pas üretemedi.

BÜYÜLEYİCİ İSTATİSTİK

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) de Arda Güler’i iki farklı kategoride dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusu olarak gösterdi.

CIES’in incelediği 50 lig arasında Arda, yüksek baskı altında topu koruma oranı en yüksek oyuncu konumunda: %89.

Listede onu Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland; %87,5) ve Johan Moreno (Universidad Catolica; %85,7) izledi.

İlk 10’da ayrıca Warren Zaïre-Emery (PSG; %83,8) ve Victor Froholdt (Porto; %83,2) gibi dikkat çeken isimler de yer aldı.

MBAPPE İLE ÖZEL UYUM

Marca gazetesi, Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki uyuma da bir parantez açarak aralarındaki ilişkiyi “özel bir kimya” olarak tanımladı. İkili, Real Madrid’in bu sezon attığı 26 golün 5’inde doğrudan birlikte rol oynadı. Arda; Oviedo (0-3), Levante (1-4), Kairat (0-5) galibiyetlerinde ve Atletico’ya karşı alınan 5-2’lik mağlubiyette Mbappe'ye dört asist yaptı. Fransız yıldız da Arda'ya Real Sociedad karşısındaki 2-1'lik galibiyette gol pası verdi.

 

 

