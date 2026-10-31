×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'den Real Madrid'e müjdeli haber!

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Real Madrid#Arda Güler
Arda Gülerden Real Madride müjdeli haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 13:55

Real Madrid'de yaşadığı sakatlık nedeniyle Racing Santander maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu olan milli futbolcu Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle hafta boyunca takımla birlikte çalışamadı.

Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği genç oyuncunun yarınki Racing Santander maç kadrosunda yer alıp alamayacağı merak konusu olmuştu.

Gözden KaçmasınArda Turan: Yaşadığımız zorlukların tamamen farkındayımArda Turan: 'Yaşadığımız zorlukların tamamen farkındayım!'Haberi görüntüle

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Arda Güler'den Real Madrid taraftarlarını sevindiren haber geldi. Milli futbolcu, Racing Santander karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Bu gelişmenin ardından genç yıldızın karşılaşmada görev almasının önünde önemli bir engel kalmadı. Son kararın teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin yapacağı değerlendirme sonrasında verilmesi bekleniyor.

Arda Gülerden Real Madride müjdeli haber

Haberin Devamı

BU SEZON 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist üreterek 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Arda Gülerden Real Madride müjdeli haber

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid, 1 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TSİ 18.15'te başlayacak olan zorlu mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Liga#Real Madrid#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!