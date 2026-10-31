Arda Güler'den Real Madrid'e müjdeli haber!

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Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, hafta içinde yaşadığı kas gerilmesi nedeniyle hafta boyunca takımla birlikte çalışamadı.

Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği genç oyuncunun yarınki Racing Santander maç kadrosunda yer alıp alamayacağı merak konusu olmuştu.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Arda Güler'den Real Madrid taraftarlarını sevindiren haber geldi. Milli futbolcu, Racing Santander karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Bu gelişmenin ardından genç yıldızın karşılaşmada görev almasının önünde önemli bir engel kalmadı. Son kararın teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin yapacağı değerlendirme sonrasında verilmesi bekleniyor.

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BU SEZON 8 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist üreterek 8 gole doğrudan katkı sağladı.

RACING SANTANDER - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid, 1 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TSİ 18.15'te başlayacak olan zorlu mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.