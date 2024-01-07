Arda Güler'den Nico Paz çağrısı: Sakin olun

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Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk kez forma giydiği maçta 2. Lig ekibi Arandina'yı 3-1 yenerek Kral Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Aylar sonra formasına kavuşan Arda Güler, Arandina karşısında performansıyla göz doldurdu.

KARŞILAŞMAYA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI

Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkan Arda Güler, karşılaşmaya çok etkili başlarken ilk şutunda rakip savunmayı geçemedi.

Müsabakanın 14. dakikasında Arandina ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler, sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı ancak kaleci son anda kornere çeldi.

FRİKİK DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

Milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 18. dakikasında kazanılan frikik atışında Dani Ceballos ile kısa süreli bir diyalog yaşadı.

İlk olarak topu eline alan Arda Güler, atışı kendi kullanmak isterken Dani Ceballos araya girerek topu istedi.

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DİREĞİ GEÇEMEDİ

İspanyol futbolcuyu ikna eden Arda Güler, harika bir frikik atışı kullanırken bu kez de direği geçemedi.

Sol çaprazdan yakın direği harika bir şut çıkaran Arda Güler direği geçemezden bir kez daha gole yaklaştı.

İLK ASİSTİNE ÇOK YAKLAŞTI

Müsabakanın 45. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta son çizgiden sağ ayağıyla iyi bir orta çıkaran Arda Güler, Nico Paz'ın kötü kafa vuruşuyla ilk asistinden oldu.

SOSYAL MEDYADA NICO PAZ TEPKİSİ

Arda Güler'in ilk maçında Real Madrid'in 19 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Nico Paz, milli futbolcuya pas vermediği gerekçesiyle sosyal medyada tepki gördü.

Nico Paz'a tepki gösteren Türk futbolseverler, genç oyuncunun Instagram hesabına birçok mesaj attı.

Karşılaşma sonrası genç oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, Nico Paz'la fotoğrafını paylaşarak "Herkes sakin olsun" notunu düştü.