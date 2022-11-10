Arda Güler'den Milli Takım paylaşımı!

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Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, A Milli Takım'dan ilk kez davet aldı.

17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı.

İşte Arda Güler'in paylaşımı;

"Bugün hayatımdaki en önemli günlerden birisi. Başta ailem olmak üzere; bana inanan, beni destekleyen, üzerimde emeği olan herkesi gururlandırmanın en büyük hayallerimden birisine ulaşmanın mutluluğunu tarif edemem. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Ay yıldızlı forma altında daha büyük hayaller kurmanın vakti"