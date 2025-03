Arda Güler'den Marca'ya çok konuşulacak açıklamalar: Madrid'de ev bile aldım! Bırakmayacağım

Haberin Devamı

A Milli Takım, Uluslar Ligi Play-Off maçında Macaristan'ı içeride-dışarıda üçer golle devirerek A Ligi'ne yükseldi. Ay-Yıldızlı ekibin iki maçında da galibiyet almasında genç yıldızımız Arda Güler büyük katkıda bulundu.

MACARİSTAN ZAFERİ SONRASI MARCA'YA KONUŞTU

Budapeşte Puskas Arena'daki 3-0'lık galibiyetimizde bir gol atan Arda Güler, mücadele sonrası İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. Arda, A Milli Takım'daki performansının yanı sıra Real Madrid'de az forma giymesi ve İspanya'daki geleceği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Marca'da günün kapağında yer alan 'Real Madrid'de başarılı olacağımdan eminim' başlıklı o röportaj;



'Tebrik ederim. Harika bir oyun ve harika bir gol. Sahada eğlendiğinizi gördük.'

'Çok teşekkür ederim. Uluslar Ligi A'ya yükselmek ve buradan bu zaferle ayrılmak bizim için önemliydi. Çok mutluyuz.'

'Şimdi Madrid'e dönme zamanı. Sezonun geri kalanı için bireysel ve takım olarak ne gibi hedefleriniz var?'

'Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de savaşmaya hazırız ve bu heyecan verici olacak. Madrid her zaman her maçı ve her şampiyonluğu kazanmak için savaşır. Kişisel olarak benim tek arzum her maçta oynamak ve takımımın her şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak.'





'Madrid'deki durumunuz ve geleceğiniz hakkında çok şey konuşuluyor. Sana çok doğrudan bir soru soracağım. Durumunuza rağmen Madrid'de mutlu musunuz?'

'Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim; Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da görebileceğiniz gibi her zaman oynamaya hazırım.'

'Real Madrid taraftarları senin başarılı olduğunu görmek istiyor; her oynadığında sana sevgi gösteriyorlar... ama bir şeyi bilmek istiyorlar: Geleceğin hakkında şüphelerin var mı? Gelecek sezon burada olacak mısın?'

'Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok önemli. Çok minnettarım. Real Madrid'e oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Bunu başarana kadar da mücadeleyi bırakmayacağım.'





Röportajın sonuna bir de yorum ekleyen İspanyol gazeteci Juan Ignacio Garcia-Ochoa, 'Türk milli takımının basın sözcüsü tarafından sıkıştırılan Arda, çak bir beşlikle bize veda ediyor. Kendinden emin konuşmasının yanı sıra fiziği de dikkat çekici. 18 ay önce Madrid'e gelen genç oyuncuya hiç benzemiyor. Günlük çalışmalarının ve uykusundan ayırmadığı ve zorluklara rağmen yerine getirmeye çalıştığı Madrid planının bir sonucu olarak güçlü.' ifadelerini kullandı.