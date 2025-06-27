×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'den kusursuz performans! Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Kulüpler Dünya Kupası#Arda Güler#Real Madrid
Arda Gülerden kusursuz performans Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 09:51

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3. maçında RB Salzburg'u 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında RB Salzburg ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Vinicius, 45. dakikada Valverde ve 84. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Real Madrid grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Arda Gülerden kusursuz performans Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek

ARDA GÜLER'DEN KUSURSUZA YAKIN PERFORMANS

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 67 dakika sahada kalırken, kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Haberin Devamı

Maç içinde 84 kez topla buluşan Arda; yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 4 kez top çalan Arda, Sofascore'dan 7.4 reyting aldı.

Arda Gülerden kusursuz performans Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek

SON 16 TURU ARDA GÜLER - KENAN YILDIZ KAPIŞMASINA SAHNE OLACAK!

Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider tamamlayan Real Madrid son 16 turunda G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Juventus ile eşleşti.

Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.

Arda Gülerden kusursuz performans Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek

Gözden KaçmasınKylian Mbappeden PSGye davaKylian Mbappe'den PSG'ye dava!Haberi görüntüle

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

  • Inter - Fluminense
  • Manchester City - Al Hilal
  • Palmeiras - Botafogo
  • Benfica - Chelsea
  • PSG - Inter Miami
  • Flamengo Bayern Münih
  • Real Madrid - Juventus
  • Borussia Dortmund - Monterrey

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kulüpler Dünya Kupası#Arda Güler#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!