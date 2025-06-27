Arda Güler'den kusursuz performans! Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Kenan Yıldız ile Arda Güler karşı karşıya gelecek

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında RB Salzburg ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Vinicius, 45. dakikada Valverde ve 84. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Real Madrid grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

ARDA GÜLER'DEN KUSURSUZA YAKIN PERFORMANS

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 67 dakika sahada kalırken, kusursuza yakın bir performans sergiledi.

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Maç içinde 84 kez topla buluşan Arda; yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 4 kez top çalan Arda, Sofascore'dan 7.4 reyting aldı.

SON 16 TURU ARDA GÜLER - KENAN YILDIZ KAPIŞMASINA SAHNE OLACAK!

Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider tamamlayan Real Madrid son 16 turunda G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Juventus ile eşleşti.

Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle: