Arda Güler'den Kerem Aktürkoğlu'na: Ona borçluyum | Kaleci bizi izlememiş

Haberin Devamı

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler değerlendirmeler yaptı.

KENAN YILDIZ: ÇOK GURURLUYUM

Alınan sonuçtan dolayı çok gururlu olduğunu kaydeden Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum. Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: GERÇEKTEN ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK

Kaçırdığı penaltı için üzgün olduğunu ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim. Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum, kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum." dedi.

Haberin Devamı

"KARAKTERİMİZİ SAHAYA YANSITTIK"

Zor şartlarda iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Çalhanoğlu, "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi. Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ: SIKINTILI BİR ZEMİN AMA BİZİM GENLERİMİZDE VAR BU

Son iki maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen İrfan Can Kahveci, "Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu, bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık. İki maçta da gol atmak muhteşemdi. Bunu göstermeye ihtiyacım vardı. Çok mutluyum." diye konuştu.

"HAKAN'A BELKİ BİZİM NAZARIMIZ DEĞDİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun kaçırdığı ilk penaltıya değinen İrfan Can, "Hakan'a belki bizim nazarımız değdi ama orada kaydığında da olabilir dedim. Bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Çok üzüldü ama önemli olmadığını söyledim. İkinci penaltıyı attı. Bugün kazandık. En önemlisi buydu." dedi.

Haberin Devamı

"KALECİ BİZİ İZLEMEMİŞ DİYEBİLİRİM"

Kerem ve kendisinin attığı golleri anlatan İrfan Can Kahveci, "Geçen maç kolay bir gol demiştim, bugün de zoru denemek istedim. Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur. Ben, yakına iyi vururum. Biz maçtan önce analizini yapıyoruz. Kerem de maçtan sonra, 'Hangisi daha güzel?' dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzel diyebilirim. Çok gurur duyuyorum takımla, inançlı bir takım vardı. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER: ZOR BİR ZEMİN VARDI AMA HİÇ PES ETMEDİK

Zor bir zeminde iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Arda Güler, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok." dedi.

Haberin Devamı

"O DAKİKADA O BASKIYI YAPMAK İNANILMAZ DEĞERLİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı baskıyla gelen golü de anlatan Arda Güler, "O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum. Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi" şeklinde konuştu.