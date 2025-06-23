Arda Güler'den Kenan Yıldız ve Xabi Alonso açıklaması! 'Oyun zekam ve pas yeteneğim...'

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İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta maçında Meksika ekibi Pachuca'yı Bellingham, Arda Güler ve Valvarde'nin golleriyle 3-1 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Mücadelenin ardından ise ortaya koyduğu performansla maça damgasını vuran Arda Güler, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Arda Güler'in açıklamaları;

"ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Arda Güler, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik ve ben de gol attığım için çok mutluyum" dedi.

XABI ALANSO AÇIKLAMASI

Teknik direktör Xabi Alonso ile olan ilişkisine dair konuşan Güler, "Şu anda aldığım dakikalardan zaten hocanın bana güvenini hissediyorum. Bu güven bana ekstra özgüven, motivasyon veriyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Hangi pozisyonda oynamalıyım, neleri istiyor benden, ben neleri yapabiliyorum... Sürekli iletişim halindeyiz, şu anda her şey çok yolunda" sözlerini sarf etti.

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"BELLINGHAM'LA BENZER"

Mücadelede attığı 2. gol hakkında konuşan Güler, "Bence biraz Bellingham'la benzer bir gol oldu. O sağ ayağıyla kontrol edip sol ayağıyla vurdu, ben sol ayağımla kontrol edip sağ ayağımla vurdum. Trent çok iyi bir top çıkardı, Gonzalo da çok akıllıca tek topla beni buldu. Sağ ayağımla vurdum, çok şükür gol oldu. Çok mutluyum." dedi.

"XABİ ALANSO ZEKAMA VE PAS YETENEĞİME GÜVENİYOR"

Xabi Alonso'nun saha içerisinde kendisinden istediklerine değinen milli futbolcu, "Bugün oyuna başlarken planımız, benim biraz daha tempoyu kontrol etmemdi. Normalde oynadığım mevkiden biraz daha geride oynadım, 6-8 gibi. Benim oyun zekama ve pas yeteneğime güveniyor, ben de onları göstermeye çalışıyorum. Şu anlık benden istediği şeyler biraz oyunu kontrol edip, tempoyu belirlemem." sözlerini sarf etti.

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KENAN YILDIZ SÖZLERİ...

Juventus formasıyla 2 gol atan ve 1 gole direkt etki eden Kenan Yıldız'a da değinen Arda, TRT Spor röportajında, "Çok büyük bir organizasyon. Bugün Kenan Yıldız'ın gollerini gördüm, onun için de çok mutluyum. Diğer Türk ağabeylerim de, hepsi çok iyi yapıyorlar. Türk halkını mutlu etmek için hepimiz çok çalışıyoruz, inşallah böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.