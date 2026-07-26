×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Güler'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho
Arda Gülerden Jose Mourinhoya övgü dolu sözler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 00:24

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Jose Mourinho'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç yıldız, yeni sezondaki hedeflerini de açıkladı.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS"

Portekizli teknik adam hakkında övgü dolu sözler kullanan Arda Güler, "Mourinho gibi futbol tarihine geçmiş bir teknik direktörle çalışmak benim için çok değerli. Kendisi ve ekibi, yapılması gerekenleri son derece açık bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda saha dışında da oldukça içten ve samimiler." dedi.

Gözden KaçmasınGalatasaraya kötü haber Brahim Diaz kararını verdiGalatasaray'a kötü haber! Brahim Diaz kararını verdiHaberi görüntüle

"TÜM KUPALARI KAZANMAK HEDEFİM"

Real Madrid kariyerinde dördüncü sezonunu geçirdiğinin altını çizen Arda Güler, "Burada geçirdiğim süreçte hem oyun hem de kişisel anlamda kendimi çok geliştirdim. Ancak ilk günkü heyecanımı hâlâ koruyorum. Amacım tüm kupaları kazanmak ve Real Madrid taraftarına başarılar yaşatmak." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid formasını 112 kez terleten 21 yaşındaki milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol kaydedip 28 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!