Arda Güler'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler!

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Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç yıldız, yeni sezondaki hedeflerini de açıkladı.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS"

Portekizli teknik adam hakkında övgü dolu sözler kullanan Arda Güler, "Mourinho gibi futbol tarihine geçmiş bir teknik direktörle çalışmak benim için çok değerli. Kendisi ve ekibi, yapılması gerekenleri son derece açık bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda saha dışında da oldukça içten ve samimiler." dedi.

"TÜM KUPALARI KAZANMAK HEDEFİM"

Real Madrid kariyerinde dördüncü sezonunu geçirdiğinin altını çizen Arda Güler, "Burada geçirdiğim süreçte hem oyun hem de kişisel anlamda kendimi çok geliştirdim. Ancak ilk günkü heyecanımı hâlâ koruyorum. Amacım tüm kupaları kazanmak ve Real Madrid taraftarına başarılar yaşatmak." ifadelerini kullandı.

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REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid formasını 112 kez terleten 21 yaşındaki milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol kaydedip 28 asistlik katkı sağladı.