Arda Güler'den isyan: 'Neden her zaman ben?'

Real Madrid’in Benfica’ya 4-2 mağlup olduğu ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e girme şansını kaybederek play-off turuna kaldığı gecede, skorun önüne geçen olay milli futbolcumuz Arda Güler’in 79. dakikada oyundan alınırken gösterdiği tepkiydi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Arda, bir asistle süslediği performansına rağmen kenara alınca sakinliğini koruyamadı. Arda, 79. dakikada tabelada numarasını görünce önce ellerini yanına açarak şaşkınlığını gizleyemedi, yedek kulübesine doğru yürürken ‘Why always me?’ (Neden her zaman ben?) dedi.

ARBELOA KARARINI SAVUNDU

Teknik direktör Alvaro Arbeloa maç sonu Arda’nın tepkisiyle ilgili olarak “Arda muazzam bir yetenek ve Mbappe ile harika bir uyumu var. Ancak maçın son bölümlerinde savunma direncini artırmak ve taze bir kan (Brahim Diaz) sokmak zorundaydık. Onun kazanma hırsını anlıyorum, bu tepkiyi sahada kalma isteğine bağlıyorum” dedi. Mbappe de Arda’nın oyundan alınmasından sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada ise Real taraftarları #AlwaysArda (Daima Arda) etiketiyle genç yıldıza destek verip teknik heyeti eleştiri yağmuruna tuttu.

'İLK FEDA EDİLECEKLERİN BAŞINDA'

İspanya basını da Arda’nın çıkmasını eleştirdi. Marca ‘Arda’nın sabrı taştı: Bir asist yetmiyor mu?’ başlığını atarken Ardanın Mbappe’ye yaptığı enfes asistten sonra oyundan alınmasını ‘anlaşılmaz’ olarak nitelendirdi. AS Gazetesi ’Sihirbaz sahadan çıkınca ışıklar söndü’ diyerek ‘Arda, Real Madrid’in en yaratıcı ayağı olmasına rağmen Arbeloa’nın ‘ilk feda edilecekler’ listesinin başında yer alıyor. Bu isyan, genç bir yıldızın ego patlaması değil, adaletsizliğe karşı bir haykırıştır’ yorumu yaptı. Sport ise ‘Arbeloa ile Arda arasında soğuk rüzgarlar’ ifadesini kullanırken Real çalıştırıcısının taktiksel seçimlerini eleştirdi.

'SON GOL UTANÇ VERİCİYDİ'

Benfica'ya yenilerek ilk 8’in dışında kalan Real Madri’de teknik direktör Alvaro Arbeloa sorumluluğu üzerine aldı. Kylian Mbappe ise takımın tutarsız olduğunu, bir gün iyi oynayıp diğer gün kötü olduğunu söyleyerek “Şampiyon bir takım böyle yapmaz” dedi. Fransız yıldız Benfica’nın daha iyi olduğunu, kaleci Trubin’in attığı son golün kendileri için utanç verici olduğunu belirtti.

