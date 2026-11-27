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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün akşam Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı taraftarların Filistin bayrağı açması ve akabininde Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara orantısız müdahalesi nedeniyle yaklaşık 40 dakika durdu.
Yaşananların ardından çok sayıda devlet erkanı ve kulüp Beşiktaş'a destek mesajı yayımladı.
ARDA GÜLER, BEŞİKTAŞ'IN MAÇ SONU PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Real Madrid forması giyen Arda Güler de Beşiktaş'a maç sonrası yapılan paylaşımı beğenerek destek verdi.
Milli futbolcunun bu hamlesi, sosyal medyada büyük ses getirdi ve beğeni topladı.