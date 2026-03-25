Arda Güler'den 'Hagi mi, Alex mi?" yanıtı!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşaca A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının ardından Digisport Romanya yayınına katılan Güler, yöneltilen "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Real Madrid'in yolunu tutan genç yetenek, tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Benim için Alex. Çünkü Fenerbahçeliyim ve onu izleyerek büyüdüm. Benim idolümdü. O yüzden başka bir şey demem mümkün değil ama Hagi'ye de çok büyük saygı duyuyorum. YouTube'dan videolarını izledim, çok büyük oyuncu."

