Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bonus ve hazırlık maçı! Real Madrid'den 10 milyon euroluk ödeme

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Geçen sezon 24 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü’ne para kazandırmaya devam ediyor.
HER 25 MAÇA 1 BONUS
Sarı lacivertlilerin, İspanyol ekibi ile yaptığı anlaşma gereği Arda Güler’in oynadığı her 25 maç 1 bonus olacak şekilde ödeme yapacak.
TOPLAM ÖDEME 10 MİLYON EURO OLACAK
Real Madrid, Fenerbahçe'ye yıllara yayılacak şekilde toplamda 10 milyon Euro ödeme yapacak.
ŞİMDİYE KADAR 3 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Milli futbolcu Real Madrid’de 50. maçına çıktığı için de Fenerbahçe 3 milyon Euro civarında bir bonus kazandı. Ayrıca anlaşma gereği iki kulüp bir de hazırlık maçı oynayacak.