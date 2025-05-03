Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bonus ve hazırlık maçı! Real Madrid'den 10 milyon euroluk ödeme

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Geçen sezon 24 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü’ne para kazandırmaya devam ediyor.

HER 25 MAÇA 1 BONUS

Sarı lacivertlilerin, İspanyol ekibi ile yaptığı anlaşma gereği Arda Güler’in oynadığı her 25 maç 1 bonus olacak şekilde ödeme yapacak.

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TOPLAM ÖDEME 10 MİLYON EURO OLACAK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye yıllara yayılacak şekilde toplamda 10 milyon Euro ödeme yapacak.

ŞİMDİYE KADAR 3 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Milli futbolcu Real Madrid’de 50. maçına çıktığı için de Fenerbahçe 3 milyon Euro civarında bir bonus kazandı. Ayrıca anlaşma gereği iki kulüp bir de hazırlık maçı oynayacak.

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