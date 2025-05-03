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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye bonus ve hazırlık maçı! Real Madrid'den 10 milyon euroluk ödeme

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Real Madrid
Arda Gülerden Fenerbahçeye bonus ve hazırlık maçı Real Madridden 10 milyon euroluk ödeme
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:00

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, eski kulubüne kazandırmaya devam ediyor.

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Geçen sezon 24 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü’ne para kazandırmaya devam ediyor.

HER 25 MAÇA 1 BONUS

Sarı lacivertlilerin, İspanyol ekibi ile yaptığı anlaşma gereği Arda Güler’in oynadığı her 25 maç 1 bonus olacak şekilde ödeme yapacak.

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TOPLAM ÖDEME 10 MİLYON EURO OLACAK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye yıllara yayılacak şekilde toplamda 10 milyon Euro ödeme yapacak.

Arda Gülerden Fenerbahçeye bonus ve hazırlık maçı Real Madridden 10 milyon euroluk ödeme

ŞİMDİYE KADAR 3 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Milli futbolcu Real Madrid’de 50. maçına çıktığı için de Fenerbahçe 3 milyon Euro civarında bir bonus kazandı. Ayrıca anlaşma gereği iki kulüp bir de hazırlık maçı oynayacak.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Real Madrid

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