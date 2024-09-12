Arda Güler'den EA FC 25'e tepki: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum

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A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynadığı maçların kadrosunda bulunan Arda Güler, ara sonrası kulübü Real Madrid'e geri döndü.
EA FC 25 Real Madrid reyting tahmini etkinliğine katılan Arda Güler'in verdiği tepki ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Real Madrid'in yıldızlarının bir araya geldiği ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte Arda Güler'e 'şut' reytingi soruldu.
Güler, 'Şut reytingim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol.' şeklinde bir cevap verdi. EA FC 25 sunucusunun 'Şutunu 73 yapmışlar' yanıtı sonrasında Arda'nın tepkisi gündem oldu.
"BU ADAMLARIN MAÇ İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Genç yıldız, gülerek 'Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum' reaksiyonunu verdi. Güler'in tepkisi orada bulunan futbolcular ve sunucuları güldürdü.
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda Güler, 6 gol kaydetmişti. Bu sezon ise 4 maçta 100 dakika süre bulan Güler, gol ya da asist katkısı veremedi.