Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi müjde: 'Bir problemim yok, sakatlığımı atlattım!'

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 2026 Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Güler'in açıklamaları;

SAKATLIĞI

"Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi."

"İNANILMAZ BİR KULÜPTE OYNUYORUM!"





"Real Madrid'de çok mutluyum. Ailemle, arkadaşlarımla yaşıyorum. Onlar bana sağ olsunlar her zaman destek oluyorlar. Çok inanılmaz bir kulüpte oynuyorum. Her gün o tesislere gitmek, arkadaşlarımla oynamak beni çok mutlu ediyor. Her güne çok büyük motivasyonla uyanıyorum."

ARDA GÜLER'İN BİR GÜNÜ:

"Bir günüm şöyle geçiyor: Uyanıyorum, kahvaltımı yapıyorum, sonra tesislere gidiyorum. Çok şükür güzel bir antrenman yapıyoruz. Sonra buraya geliyorum, öğle yemeği yiyorum.

Siesta kültürü inanılmaz burada, hemen 1-2 saat uyuyorum. Hemen adapte oldum buna. Çocukken de annem beni hep böyle uyuturmuş okuldan gelince falan. Uyuyorum, uyanıyorum. Sonra ekstra çalışmam gereken bir şey varsa planlamalarımıza göre bazen fizyoterapistle, bazen teknik çalışmalar yapıyorum.

Bazen arkadaşlarımla biraz daha eğlenmek için futbol oynuyorum. Sonrasında da ailem, arkadaşlarımla beraber maç izliyorum, sohbet ediyoruz."

MBAPPE





"Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza, çalışmanıza gerek kalmaz. Mbappe çok özel bir oyuncu. Futbola bakış açımız çok benzer. Bunun hakkında konuşuyoruz. Çok özel bir kimyamız var. Kendisi de çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan."

ORTA SAHADAN ATTIĞI GOL...

"Bu vuruşları denemekten çekinmiyorum. Bir şeyleri denemeyi bırakırsanız, o zaman başarısız olursunuz. Ama o an, o gol planlı değildi. Alvarez de bizim maçta denemişti uzaktan bir şut. Devamında ufak bir sohbetimiz oldu. 'Buradan atamazsın çok uzak.' dedim ona"

NEUER'E ATTIĞI FRİKİK





"Kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda çok isteyerek topu aldım. Sonu da güzel oldu"

"HAYATIM ORTA SAHA OYNAYARAK GEÇTİ"

"Fenerbahçe’de Jesus beni dörtlü orta sahanın sağında oynatıyordu. Sonra buraya geldim, orta sahada çok büyük bir kalabalık vardı. Kroos vardı, Modric vardı. Yine sağ kanatta oynamaya devam ettim. Ancelotti bana 'sen orta sahasın, gelecekteki en iyi orta sahalardan biri olacaksın' dediğinde bile yine sağ kanatta oynatmaya devam ediyordu. Xabi Alonso gelmeden önce de aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü hayatım o mevkide geçti. Bu rol tam olarak aradığım şeydi. Hızlıca adapte oldum."

LUKA MODRIC

"Modric inanılmaz bir oyuncu. Onunla oynadığım için, ondan bir şeyler öğrendiğim için çok şanslı hissediyorum. Bence bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri. Hala bilmiyoruz ne oynadı? 10 numara mı oynadı, 8 numara mı, 6 numara mı? O yüzden her şeyi çok iyi yapabildiğini gördüm. O yüzden Modric'i kenara ayırmak lazım. Çünkü onun gibi oyuncular çok fazla yok. Kendimde bazı benzer özellikler olmasına rağmen yine de çok fazla aynı rollerde olmadığımızı da düşünüyorum. Belki daha fazla skora katkı yapabiliyorum, belki sihrimi daha fazla gösterebiliyorum ama tabii ki onun ayak izlerini takip edebilmek çok önemli."

"GOL-ASİSTE ODAKLANIYORUM"

"Gerçekten futbol oynarken gol-asiste odaklanmamaya çalışıyorum. Çünkü ben ne kadar oyundan keyif alırsam performansımı o kadar yukarı çektiğimi biliyorum. Tabii ki insanların gol-asist üzerinden yorumlaması çok normal. Ben de öyle yapıyorum ama her hocanın oyunculardan istediği şeyler farklı. O yüzden oyuncuların rollerini anlayıp ona göre performans vermeleri çok önemli. Benden hoca 6-8 numara oynamamı istiyorsa çok fazla gole odaklanmamam gerektiğini düşünebilirim."

"BAYERN MUNIH MAÇINDAN SONRA BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ"





"Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum.. Gerçekten çok büyük bir antrenör."

"ÇOK TAKINTI YAPIYORUM"

“Sahada topu kaybedince çok takıntı yapıyorum. İki gol attığım Bayern maçında Laimer ile bir pozisyon yaşamıştım. Ben onu ittirdim, o beni ittirdi, sonuçta top onun önünde kaldı. 2-3 gün onu izleyip sinirlendim.”

"FENERBAHÇE'DE DE BÖYLEYDİ"





“Fenerbahçe de her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in DNA'sında da bu var. O yüzden uyumlu olduğumu düşünüyorum bu konuda. Baskı yaratıyorsa, ben de onun için oradayım!"