Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye duygusal veda!

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İspanya La Liga devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından Arda Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan teknik adama kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Ancelotti ile birlikte olduğu bir kareyi paylaşan Güler, altına şu ifadeleri bıraktı;

"Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.

Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü dün gibi hatırlıyorum. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.

Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun."