Arda Güler'den Barcelona maçı sonrası açıklama: 'Bu beyaz formayı asla lekelemeyeceğiz!'

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Barcelona ile Real Madrid'in, İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya geldiği mücadelede 90 dakikası 2-2 biten karşılaşmada Barcelona, rakibini uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Barcelona'ya kupayı getiren golleri, 28. dakikada Pedri, 84. dakikada Ferran Torres ve 116. dakikada Kounde kaydetti.

2. YARIYA ARDA GÜLER DAMGASI

Real Madrid'de ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarı öncesi Rodrygo'nun yerine Kylian Mbappe oyuna dahil olmuştu. 55. dakikada ise Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez ve Dani Ceballos'u kenara alırken Luka Modric ve Arda Güler'i oyuna dahil etti. 70. dakikada Kylian Mbappe ile beraberliği yakalayan Real Madrid'de 77. dakikada ise Arda Güler sahnedeydi.

ASİSTİNİ YAPTI

77. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topun başına gelen Arda Güler, şık ortasında topu Aurelien Tchouameni ile buluşturdu. Fransız oyuncunun kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşu Real Madrid'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

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'BU BEYAZ FORMAYI ASLA LEKELEMEYECEĞİZ'

Arda Güler sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "İyi günlerimiz de olacak, dün olduğu gibi kötü günlerimiz de. Ama söz veriyoruz, mücadeleden vazgeçerek bu beyaz formayı asla lekelemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.