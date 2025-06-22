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Arda Güler’den ayrılık sinyali! Resmen açıkladı

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#Arda Güler#Real Madrid#Xabi Alonso
Arda Güler’den ayrılık sinyali Resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 11:17

A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso, basına açıklamalarda bulundu.

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İspanyol devi Real Madrid, bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçına çıkacak. Los Blancos, saat 22.00'de Pachuca ile karşı karşıya gelecek.

Arda Güler’den ayrılık sinyali Resmen açıkladı

İLK MAÇTAN BERABERLİK ÇIKTI 

Los Blancos, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk maçında Suudi Pro Lig ekibi Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken takımın tek golünü Gonzalo kaydetti.

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ARDA İLK MAÇTA YEDEKTİ 

Millî futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Xabi Alonso dönemindeki ilk resmî maçına yedek kulübesinde başladı. 20 yaşındaki yıldız futbolcu devre arasında Asencio'nun yerine oyuna girdi.

Arda Güler’den ayrılık sinyali Resmen açıkladı

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ALONSO'DAN UMUTLU 

Arda Güler, geçen sezon Carlo Ancelotti yönetiminde istediği kadar süre alamadı. Ancak millî yıldız, bu sezon Xabi Alonso'dan oldukça umutlu.

5 GOL 9 ASİST 

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, geçen sezon Real Madrid'le 44 maça çıkı. Arda Güler söz konusu 44 karşılaşmada beş gol atıp dokuz asist yaparak 14 gole direkt katkı sağladı.

Arda Güler’den ayrılık sinyali Resmen açıkladı

XABI ALONSO'DAN ARDA SÖZLERİ 

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Pachuca maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, Arda Güler sorusu üzerine, "Arda Güler'le konuştum, topa daha yakın oynamasını istiyorum. Özel bir oyuncu ve takıma her zaman yardımcı oluyor. Etkili olmayı biliyor." dedi.

'ALONSO BENİMLE SÜREKLİ KONUŞUYOR' 

Arda Güler ise maç öncesinde Alonso hakkında, "Xabi Alonso geldiğinden beri kendimi daha önemli hissediyorum çünkü benimle sürekli konuşuyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi." yorumunu yaptı.

Arda Güler’den ayrılık sinyali Resmen açıkladı

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'EĞER OYNAMAZSAM HER ŞEYİ DÜŞÜNECEĞİM!' 

Arda, takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım." ifadelerini kullandı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Xabi Alonso

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