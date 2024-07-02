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Avusturya maçı öncesi Arda Güler beklentisi

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#Euro2024#A Milli Takım#Arda Güler
Avusturya maçı öncesi Arda Güler beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 19:54

Almanya'daki Türk taraftarlar, Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım’a güveniyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda TSİ 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Leipzig Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı taraftarlar, millilere güvendiklerini ve Avusturya’yı eleyerek çeyrek finale yükseleceklerine inandıklarını belirtti. Aynı zamanda milli takımın sahadan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını söyleyen ay-yıldızlı taraftarlar; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Cenk Tosun’dan da gol beklediklerini ifade etti.

Kent meydanında maç saatine doğru kalabalık ve coşku artarken, Türk taraftarlar da marşlar eşliğinde Almanya’nın Leipzig kentini adeta Türkiye’ye çevirdi. Daha sonra binlerce taraftar stadyuma doğru hareket etti.

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#Euro2024#A Milli Takım#Arda Güler

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