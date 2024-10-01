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Arda Güler'den Ancelotti'ye: 'Oynamayacaksam gideyim' Mourinho'dan Arda'ya transfer telefonu

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#Real Madrid#Arda Güler#Transfer
Arda Gülerden Ancelottiye: Oynamayacaksam gideyim Mourinhodan Ardaya transfer telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 11:43

Madrid derbisinde son dakika golüyle 3 puanı kaçıran Real Madrid'de maçta süre alamayan Arda Güler'in maçın ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme yaparak sert çıkıştığı iddia edildi.

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İspanya LaLiga 8. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. 64'te Militao ile öne geçen konuk ekip, 90+5'te Correa'nın golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşma, tribünden sahaya atılan yabancı maddeeler sebebiyle 69. dakikada bir süre durdu, daha sonra devam etti.

Bu sonuçla lig ikincisi Real Madrid 18, üçüncü basamaktaki Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi.

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ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Atletico Madrid deplasmanında süre almadı. ilk değişikliğini 86. dakikada yapan Ancelotti, toplam 3 değişiklik yaptı. Modric, Vinicius ve Rodrygo'yu kenara alan İtalyan teknik adam, Vazquez, Endrick ve Fran Garcia'ya şans verdi.

FLAŞ İDDİA: ARDA'DAN ANCELOTTI'YE: OYNAMAYACAKSAM GİDEYİM

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Maçın ardından İspanya basınından Arda Güler'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Defensa Central'in Real Madrid portalı olan Real Madrid Exclusivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid deplasmanında süre alamadığı için çok mutsuz olan milli futbolcu maçın ardından İtalyan teknik adama gidip 'Eğer oynamayacaksam gideyim' dedi.

Arda Gülerden Ancelottiye: Oynamayacaksam gideyim Mourinhodan Ardaya transfer telefonu

Haberde Arda'nın Mbappe'nin de yokluğunda süre alacak kapasitede olduğunu düşündüğü ve ilerleyen dönemde de beklediği şansları bulamaması halinda devre arası transfer döneminde ayrılık ihtimalini değerlendirebileceği ifade edildi.

MOURINHO'DAN ARDA'YA TRANSFER TELEFONU

Öte yandan Madrid derbisinin ardından Marca'da da dikkat çeken bir Arda Güler haberi yayınlandı.

Paul Polo'nun yazdığı haberde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde Arda Güler'i bizzat arayarak kendisini takımda görmek istediği iddia edildi.

Ancak Real Madrid yönetimi ve Ancelotti'nin geçen sezonun sonu ve EURO 2024'teki performansı sebebiyle Arda'yı ısrarla takımda tutmayı tercih ettiği belirtildi.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maçta toplam 257 dakika süre aldı.

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Arda'nın gol ya da asisti bulunmuyor.

Arda Gülerden Ancelottiye: Oynamayacaksam gideyim Mourinhodan Ardaya transfer telefonu

"GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Mourinho, imza töreninde kendisine sorulan 'Arda Güler'i yeniden takımda görmek ister misiniz?' şeklindeki soruya; "Gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz." cevabını vermişti.

Portekizli teknik adam HT Spor'a verdiği röportajda ise Arda ile ilgili şunları söylemişti: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Oyuncuların da orada kalıp başarılı olmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Oyuncu ‘burada oynamak için yeteri kadar iyiyim, burada olmaktan korkmuyorum’ diye düşünmeli. Genç Arda bu büyük karakteri gösteriyor. Üst seviye bir kalite.

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#Real Madrid#Arda Güler#Transfer

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