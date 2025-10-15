Arda Güler'den Ancelotti ve Alonso açıklaması! 'Oynamadığım dönemlerde zordu'

Haberin Devamı

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Arda Güler, takımdaki yeni rolünden ve geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşananlardan söz etti.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

'BU DURUM BENİM İŞİMİ ZORLAŞTIRMAZ'

“Etrafımdaki gürültüyü asla baskı olarak görmedim. Bu durum benim işimi zorlaştırmaz, aksine motive eder. Sorumluluklarım var ama bunlar beni daha ileriye taşır. Sanki buna ihtiyacım var gibi hissediyorum.”

'BEN DE ÇOK HIRSLIYIM'

“Bazıları çok sakin olduğum için beni fazla uysal sanıyor ama ben de çok hırslıyım. Önemli olan bir başkası gibi olmaya çalışmamak.”

'MODRIC FRİKİK ATMAK İSTİYORSA, HİÇBİR ŞEY DEMEDEN O TOPU BIRAKMALISIN'

“Bir denge bulmak çok önemli. Hem iddialı olmalısın hem de saygılı. Mesela Luka Modric frikik atmak istiyorsa, hiçbir şey demeden o topu bırakmalısın.”

'BURADA OYNAYACAK KALİTEYE SAHİP OLDUĞUMU ANLADIM'

"Real Madrid'e transfer olduğum zaman, artık dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum. Ama ilk antrenmanımdan itibaren, burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu anladım. Burada başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı. Juni Calafat bana en başta planı anlatmıştı. Bana ilk yılın zor olacağını, çünkü 'sadece Türkiye’yi tanımış bir genç oyuncu için başka türlü olamaz’ demişti. Luka Modric ve Toni Kroos gibi isimlerden sonrası için buraya geldiğimi de eklemişti. Her şey net ve samimiydi."

'OYNAMADIĞIM ZAMANLAR ZORDU'

"Carlo, tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri. Unutmayalım, basın mensuplarına benim bir gün dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağımı söylemişti. Oğlu ve yardımcısı Davide ise bana her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Minnettarım. Oynamadığım zamanlar zordu ama bu benim hırsımı besledi, sadece sıramı bekledim."

'ALONSO'YA GÜVENİM TAM'

"Xabi Alonso'ya güvenim tam. Bir gün benden kalecilik yapmamı isterse eldivenleri giyerim."

"Hayallerim Milli takımla kupa kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. 2023-24 sezonunda Avrupa maçlarında oynamadım. O yüzden o, benim kazandığım kupa sayılmaz. Gerçekten kendi kazandığımı istiyorum."

“Mbappe’nin yetenekleriyle benim özelliklerim birbirini tamamlıyor. Birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bazen maçtan önce konuşuyoruz: ‘Bugün şöyle deneyelim’ diyoruz. Ama bazen sadece bir bakış yetiyor. Ona istediği yerde oynaması için özgürlük tanımak lazım. Eğer orta sahaya geliyor ve top alıyorsa, bu boşuna değil; oyunu çok iyi okuyor. O zaman ben onun yerini dolduruyorum.”

