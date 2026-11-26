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Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi ağırlayan Real Madrid ise 5-1'lik skorla kazandı ve 5'te 5 yaptı. Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle geriye düşen Madrid ekibi, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un golleriyle galip geldi.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler ise 70 dakika sahada kaldı ve 2 asist ile ön plana çıktı. Milli yıldız bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 4 maça çıkan Arda Güler 1 gol ve 4 asistle, 5 gole doğrudan katkı sağladı.

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Mücadele sonrası Brezilya basınından TNT Sports'a konuşan milli yıldız, eski takımı Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusuna Arda, "Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Jose Mourinho hakkında ise Arda şu sözleri dile getirdi: "Özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Çünkü bizden her zaman bunu istiyor. Çok hırslı biri. Her maçı kazanmak zorundayız."