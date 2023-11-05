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Arda Güler’deki muhteşem değişim

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Arda Güler’deki muhteşem değişim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 00:41

Real Madrid’de beş aydaki fiziksel değişimini gösteren fotoğrafları gündem oldu. 

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Kariyerine Real Madrid’de devam eden Arda Güler, henüz resmi bir maçta oynayamasa da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenerbahçe’den İspanya’ya gittikten sonra iki kez sakatlık yaşayan ve bu nedenle oynayamayan genç futbolcu fiziksel değişimi ile gündeme geldi. 5 ay içinde kas oranında inanılmaz bir artış sağlayan Arda Güler’in bacaklarının son hali sosyal medyada gündem oldu. Bacaklarının oldukça kaslandığı görülen performansıyla da göz doldurdu..

BUGÜN KADRODA

Milli futbolcunun bugünkü Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda olacağı ve sonradan oyuna girebileceği belirtildi.

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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