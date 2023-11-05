Arda Güler’deki muhteşem değişim

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Kariyerine Real Madrid’de devam eden Arda Güler, henüz resmi bir maçta oynayamasa da adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenerbahçe’den İspanya’ya gittikten sonra iki kez sakatlık yaşayan ve bu nedenle oynayamayan genç futbolcu fiziksel değişimi ile gündeme geldi. 5 ay içinde kas oranında inanılmaz bir artış sağlayan Arda Güler’in bacaklarının son hali sosyal medyada gündem oldu. Bacaklarının oldukça kaslandığı görülen performansıyla da göz doldurdu..

BUGÜN KADRODA

Milli futbolcunun bugünkü Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda olacağı ve sonradan oyuna girebileceği belirtildi.