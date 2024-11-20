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Arda Güler'de şaşırtan gerçek! Real Madrid'i de geçti...

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#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Milli Takım
Arda Gülerde şaşırtan gerçek Real Madridi de geçti...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 12:39

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir detay gündeme geldi...

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Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Oynadığı oynamadığı her maç gündem olan Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu güne dek, daha çok A Milli Takım fomasıyla süre aldı.

İspanyol basınında da süre almadığı her maçta gündem olan milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu.

Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

Arda Gülerde şaşırtan gerçek Real Madridi de geçti...

SKOR KATISI GEÇEN SEZON DAHA FAZLAYDI

Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı.

Real Madrid forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez fileleri havalandırdı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Milli Takım

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