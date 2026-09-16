Arda Güler yine İspanyollar'ın dilinde! 'Real Madrid'in yol göstericisi! Altın değerinde sol ayak'

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İspanya LaLiga’nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'ye konuk oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta, Matias Dituro'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Real Madrid, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 71. dakikada Abiel Osorio ve 83. dakikada Fer Nino ile beraberliği yakalamasıyla mücadelenin son bölümleri büyük heyecana sahne oldu. Elche kalesine yüklenen Real Madrid, 90+1. dakikada Carlos Espi'nin attığı golle haftayı galibiyetle kapattı.

MAÇIN OYUNCUSU ARDA GÜLER

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

İSPANYOLLAR YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Türk yıldıza bugünkü manşetlerinden övgü yağdıran İspanyol basınından Marca, AS ve Sport gazetelerinin değerlendirmelerini derledik.

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MARCA: REAL MADRİD’İN YOL GÖSTERİCİSİ ARDA

“Real Madrid, tedirgin edici bir hava yayıyor. Dün Rayo Vallecano karşısında olduğu gibi, ilk yarıda sahayı domine eden takım, ikinci yarıda ise açıklanamaz bir şekilde pasif bir tavır sergiledi. Arda ve Kylian Mbappé’nin golleri rahat bir galibiyetin yolunu açmış gibi görünüyordu; ancak bu iki golün ardından bir dizi kaçırılan fırsat geldi.

Şunu belirtmek gerek: bir Madrid meselesi var. Oyundaki uyuklamaları, konsantrasyon kayıpları, Vini’nin gol vuruşlarındaki yetersizliği, Arda Güler’in oyundan alınması... 2-0 önde olduktan sonra Elche’de neredeyse iki puanı kaçırmak, resmen suç sayılır...

Arda topu istediği yere gönderiyor

Arda Güler’in ceza sahası kenarından attığı serbest vuruşun golle sonuçlanacağından şüphe duyan pek kimse yoktu. La Liga’nın tartışmasız en iyi top kontrolüne sahip olan Türk oyuncu, Dituro’yu olduğu yerde donduran muhteşem bir serbest vuruşla Madrid’i öne geçirdi. Her zaman altın değerinde bir sol ayağı vardı, ancak artık her duran topta kontrolü ele alıp sahayı domine edecek bir karaktere de sahip. Madrid’de kimse topa onun gibi vuramıyor.

Bu gol, sayısız parlak an sergilediği ve beyaz takımın yol göstericisi olduğunu bir kez daha kanıtladığı bir maçın üzerine konulan çilek gibiydi. İronik bir şekilde, Elche ancak o sahadan çıktıktan sonra toparlanmaya başladı...

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Maçtan sonra Arda’yı oyundan çıkarışı sorulan Mourinho şu cevabı verdi: “Kimse vazgeçilmez değildir. Değişiklikleri yaptığımda kontrolü kaybediyorduk. Vini defansif açıdan çok iyi iş çıkardı, ama çok yorgundu. Ve 10 numaralı pozisyonda oynayan Arda’nın da temposu düşüyordu. 2-0 gerideyken dinç olan Jude ve Brahim’i oyuna soktum, ancak kontrolü kaybettiğimizi hissettim. Bize hep böyle oluyor. Sonra da en güçlü silahlarımızı sahaya sürdük ve başardık.”

AS: TÜRK HASSASİYETİ

Arda Güler’in sol ayağı, ipek gibi yumuşak bir vuruşla görünürdeki dengeyi bozdu. Yetenek, organizasyonun en büyük düşmanıdır. Ceza sahası dışından, en rahat olduğu taraftan, güçten çok hassasiyete dayalı bir serbest vuruş gerçekleştirdi; top, bir direğe çarptıktan sonra gol çizgisi boyunca kaprisli bir şekilde süzülerek diğer direğin içine yerleşti. Takım içinde kesinlikle hafif sikletten ağır siklete dönüşmüştür. O golüne kadar, bu gol, coşkulu ve hakimiyet kuran Real Madrid takımının attığı sıradan bir golden ibaretti. O andan itibaren ise forvetlerin koşularını kartal gözüyle takip eden ve sahanın her alanında yadsınamaz bir otorite sergileyen takımın doğal ışığı haline geldi. Çıtanın inanılmaz derecede yüksek tutulduğu bir takımda, sürekli ilk 11’de yer almayı hak ediyor. Eskiden yaratıcılık kattığı takıma, artık düzen de getiriyor.

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Türk oyuncunun öncülüğünde Real Madrid daha agresif bir oyun sergiledi ve hücuma daha fazla oyuncu kattı. Bunlardan ikisi, Valverde ve Diomande, (Uruguaylı oyuncunun) pası ile (Fildişili oyuncunun) koşusunu uyumlu bir şekilde birleştirerek ikinci golün hazırlığını yaptı.

Arda Güler şu anda vazgeçilmez bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Bunu da açılış golüyle kanıtladı; direğe çarpıp Dituro’nun eldivenine sıyıran muhteşem bir serbest vuruş. Kaleci daha iyi bir müdahale yapabilirdi, ancak Türk oyuncudan böyle bir şut beklemiyordu. Güler daha sonra birkaç kez daha gol fırsatı yakaladı, ancak başarılı olamadı. Ayrıca oyun kurmada her zaman atakları zenginleştiriyor; bu maçta Bellingham’ın yokluğunda daha çok ofansif orta saha rolünde oynadı.

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SPORT: YILDIZ

Arda Güler, şu anda takımın en yetenekli ve formda oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Genellikle Bellingham’ın oynadığı ofansif orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Real Madrid’in ataklarının öncülüğünü yaptı. Mükemmel bir oyun görüşüne ve rafine bir tekniğe sahip. Muhteşem bir serbest vuruşla ilk golün hazırlayıcısı oldu.