Arda Güler yine gündemde: Pintus’la yaptığı Türk usulü selamlaşma sosyal medyayı salladı!

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Malaga karşılaşmasında bu kez attığı golle değil, oyuna girmeden önce yaşanan kısa bir anla da gündeme geldi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 87. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, sahaya adım attıktan kısa süre sonra etkisini gösterdi ve 91. dakikada Real Madrid’in dördüncü golünü kaydetti.

ÖNCE KAFA TOKUŞTURDU, SONRA GERİ ÇAĞIRDI

Arda Güler’in karşılaşma öncesinde yaşadığı an ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Oyuna girmek için ısınan milli futbolcu, Real Madrid’in kondisyon antrenörü Antonio Pintus ile diyalog kurdu. Arda, Pintus’la kafa tokuşturarak selamlaştı.

Selamlaşmadan memnun kalmadığı görülen Arda, Pintus’u yeniden yanına çağırdı ve ikili bir kez daha kafa tokuşturdu.

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