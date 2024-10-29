Arda Güler yılın en iyi 2. genç oyuncusu

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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde 2. sırada yer aldı. Arda; Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Garnacho, Joao Neves, Cubarsi, Savinho ve Mainoo’yu geride bırakırken 1. sırayı ise Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal aldı.

Ballon d’Or’u (Altıp top) erkeklerde M.City’li Rodri kazanırken, kadınlarda Barcelonalı Aitana Bonmati zirveye çıktı. Carlo Ancelotti yılın teknik direktörü, Emilliano Martinez yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu.