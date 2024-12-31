Arda Güler yeni hedefini açıkladı: Gelecek sezon...

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Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kulüp kanallarına yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

Real Madrid'de şu ana kadar 5 kupa kazandığını ve daha fazlasını hedeflediğini kaydeden Arda Güler, "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." dedi.

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.