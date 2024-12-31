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Arda Güler yeni hedefini açıkladı: Gelecek sezon...

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#Real Madrid#Arda Güler#La Liga
Arda Güler yeni hedefini açıkladı: Gelecek sezon...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 18:50

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

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Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, kulüp kanallarına yeni sezondaki hedefleri ve kupa isteği için konuştu.

Real Madrid'de şu ana kadar 5 kupa kazandığını ve daha fazlasını hedeflediğini kaydeden Arda Güler,  "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." dedi.

Arda Güler, İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi ve LaLiga dahil 5 kez kupa sevinci yaşadı.

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#Real Madrid#Arda Güler#La Liga

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