Arda Güler, Xabi Alonso’yu şaşırttı! Florentino Perez’e ‘bu kadarını beklemiyordum’ mesajı

Haberin Devamı

Real Madrid’in ve Türkiye’nin starı Arda Güler, İspanyol devinde teknik direktör Xabi Alonso’yu şaşırtmayı başardı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre Xabi Alonso, başkan Florentino Perez ile yaptığı özel görüşmede Arda hakkında konuştu ve şaşırdığını ifade etti.

İspanyol medyasında konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Real Madrid, bu sezona yakın geçmişteki yıldızlarından yoksun başladı. Luka Modric, Mayıs ayında Real Sociedad'a karşı oynanan son lig maçında (2-0) Santiago Bernabeu taraftarlarına veda etti. 2024 yılında da Toni Kroos futbolu bırakmıştı.

Sonuç olarak Xabi Alonso, Real Madrid oyununun temel taşı olarak Arda Güler’i seçti. Onu saf bir orta saha oyuncusuna dönüştürmeyi başardı.

Haberin Devamı

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA ÖVMÜŞTÜ

İspanyol teknik adam, Kulüpler Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamada, bu sezon 1.100 dakika forma giyen ve önceki iki sezona göre bir adım öne çıkan Arda hakkında: "Arda'nın gelişimine yatırım yapmanın zamanı geldi. Onu deneyim kazanması ve olgunlaşması için zorluyoruz, ancak hata yapabileceğini biliyor ve kabul ediyoruz," demişti. Xabi Alonso, Türk oyuncunun bu sezon şimdiye kadarki mükemmel performansı hakkında Florentino Perez'e güvence verdi.

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUM”

Xabi Alonso, başkan Perez ile Arda hakkında yaptığı konuşmada, "Bu kadar genç yaşta bu kadar rekabetçi bir ruha, bu kadar liderlik vasfına sahip olmasını beklemiyordum... Kendine kızıyor, hatta kendi kendine tartışıyor..." ifadesini kullandı.

RONALDO VE ÖZİL’İ HATIRLATIYORLAR

Arda Güler bu sezon Real Madrid’de 16 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. Yaptığı asistlerin çoğu Kylian Mbappe’ye oldu. Arda ve Mbappe ortaklığı, geçmişe duyulan özlemi ve Ronaldo-Özil ikilisini hatırlatıyor.

Haberin Devamı

Mbappe, Kairat Almaty'ye karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından takım arkadaşı hakkında, "Arda Güler ile harika bir ilişkimiz var. İnanılmaz bir yetenek. Şu anda çok iyi oynuyor ve onu aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." demişti.