Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına! Real Madrid'deki yeni projesini açıklayacak

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Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Ancelotti’nin ayrılığın ardından Xabi Alonso ile beraber Real kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İtalyan teknik adamla yıldızı bir türlü barışmayan Arda, La Liga’nın ilk yarısında istediği forma şansını bulamamıştı. Ancelotti, ligin son haftalarında Arda’ya ilk 11’de forma şansı vermiş ve milli yıldızımız bu şansı iyi değerlendirmişti.

Xabi Alonso’nun Real Madrid’in başına geçmesinin ardından yeni bir sayfa açan Arda’ya dair Real Madrid’e yakın portallarda önemli bir haber kaleme alındı.

XABI ALONSO ÖZEL GÖRÜŞECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan kulüpler Dünya Kupası öncesi, İspanyol teknik adam Arda ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

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Bu görüşmede Alonso, Arda’ya kendisinden istediklerini anlatacak.

Xabi Alonso, Arda ile telefonda görüştüğünü ancak ABD'de kaldığı süre içerisinde kendisine sezon planlarını anlatmak için yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Daha az forma giydiği dönemde yapılan eleştirilere kulak asmasını istemiyor. Ayrıca, ilk günden itibaren tam anlamıyla takıma dahil olmasını isteyecek çünkü bu yıl onunla birlikte çok önemli bir "futbol dönüşümü" başlatmak ve onu kesin olarak orta saha oyuncusu, maestro yapmayı amaçlanıyor.

Arda'nın orta sahada veya hocanın uygun gördüğü her yerde oynamasında bir sakınca yok; Onun için en önemli şey, gelişimini sürdürebilmek ve takım arkadaşlarına yardımcı olabilmek için süre alabilmek. Real Madrid'den ayrılmak istemiyor çünkü sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve pes etmek istemeyen, karakterli bir futbolcu. Onun hayali Real Madrid'de başarılı olmak ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

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Arda, kulübün en büyük oyuncularından biri. Real Madrid'de herkes Arda'ya çok güveniyor, hatta oyuncular bile. Onu her gün antrenmanda görüyorlar ve kalitesini, vizyonunu, topa vuruşunu takdir ediyorlar... O muhteşem bir futbolcu ve önümüzdeki birkaç sezonda çok daha fazla gelişebilir, çünkü daha sadece 20 yaşında.

ARDA ÇOK HEYECANLI

Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle ilgili çok heyecanlı, çünkü onu Leverkusen'e transfer etmek istiyordu ve gelecek sezon onun bolca forma giymesini sağlayacak. Bu neden Arda, Alonso ile yer alacağı ilk turnuva olan Kulüpler Dünya Kupası'nda %100 hazır olmak için kendisine iyi bakacak.

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