×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına! Real Madrid'deki yeni projesini açıklayacak

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Xabi Alonso#Real Madrid
Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 13:24

A Milli futbol takımımızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile görüşecek. İspanyol basını, Xabi Alonso’nun Arda ile görüşmek istemesindeki sebebin altında yatan detayları açıkladı. İşte ayrıntılar…

Haberin Devamı

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Ancelotti’nin ayrılığın ardından Xabi Alonso ile beraber Real kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İtalyan teknik adamla yıldızı bir türlü barışmayan Arda, La Liga’nın ilk yarısında istediği forma şansını bulamamıştı. Ancelotti, ligin son haftalarında Arda’ya ilk 11’de forma şansı vermiş ve milli yıldızımız bu şansı iyi değerlendirmişti.

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak

Xabi Alonso’nun Real Madrid’in başına geçmesinin ardından yeni bir sayfa açan Arda’ya dair Real Madrid’e yakın portallarda önemli bir haber kaleme alındı.

XABI ALONSO ÖZEL GÖRÜŞECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan kulüpler Dünya Kupası öncesi, İspanyol teknik adam Arda ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Bu görüşmede Alonso, Arda’ya kendisinden istediklerini anlatacak.

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak



İspanyol basınında yazılan haberde şu ifadelere yer verildi:

Xabi Alonso, Arda ile telefonda görüştüğünü ancak ABD'de kaldığı süre içerisinde kendisine sezon planlarını anlatmak için yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Daha az forma giydiği dönemde yapılan eleştirilere kulak asmasını istemiyor. Ayrıca, ilk günden itibaren tam anlamıyla takıma dahil olmasını isteyecek çünkü bu yıl onunla birlikte çok önemli bir "futbol dönüşümü" başlatmak ve onu kesin olarak orta saha oyuncusu, maestro yapmayı amaçlanıyor.

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak

Arda'nın orta sahada veya hocanın uygun gördüğü her yerde oynamasında bir sakınca yok; Onun için en önemli şey, gelişimini sürdürebilmek ve takım arkadaşlarına yardımcı olabilmek için süre alabilmek. Real Madrid'den ayrılmak istemiyor çünkü sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve pes etmek istemeyen, karakterli bir futbolcu. Onun hayali Real Madrid'de başarılı olmak ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

Haberin Devamı

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak

Arda, kulübün en büyük oyuncularından biri. Real Madrid'de herkes Arda'ya çok güveniyor, hatta oyuncular bile. Onu her gün antrenmanda görüyorlar ve kalitesini, vizyonunu, topa vuruşunu takdir ediyorlar... O muhteşem bir futbolcu ve önümüzdeki birkaç sezonda çok daha fazla gelişebilir, çünkü daha sadece 20 yaşında.

Arda Güler ve Xabi Alonso görüşme odasına Real Madriddeki yeni projesini açıklayacak

ARDA ÇOK HEYECANLI

Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle ilgili çok heyecanlı, çünkü onu Leverkusen'e transfer etmek istiyordu ve gelecek sezon onun bolca forma giymesini sağlayacak. Bu neden Arda, Alonso ile yer alacağı ilk turnuva olan Kulüpler Dünya Kupası'nda %100 hazır olmak için kendisine iyi bakacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Xabi Alonso#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!