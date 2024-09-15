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Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geceye damga vuran performanslar! Ayakta alkışlandı, tüm takım tebrik etti

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#Kerem Aktürkoğlu#Arda Güler#Benfica
Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlundan geceye damga vuran performanslar Ayakta alkışlandı, tüm takım tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 08:28

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Benfica'nın yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz gece oynanan maçlarda ortaya koydukları performanslarla dikkat çekti.

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İspanya LaLiga’nın 5’inci haftasında son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid ekibi 2-0 kazandı.

PENALTIYI KAZANDIRDI

Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Arda, mücadelenin 57’nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 58’inci dakikada penaltıdan Vinicius Junior ve 75’inci dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.

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TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Karşılaşmanın 77. dakikasında yerini Lucas Vazquez'e bırakan Arda Güler, yedek kulübesindeki tüm arkadaşları tarafından tebrik edildi. Ayrıca Ancelotti de sarılarak milli yıldızı takdir etti.

Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlundan geceye damga vuran performanslar Ayakta alkışlandı, tüm takım tebrik etti

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KEREM İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Gecenin bir diğer maçında ise Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Benfica, Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

Portekiz ekibiyle ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle ağları havalandırırken 73 dakika sahada kaldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Karşılaşmanın 73. dakikasında oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, kenara gelirken tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

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#Kerem Aktürkoğlu#Arda Güler#Benfica

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