Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'O bir efsane!'

Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Zeki Çelik ve Arda Güler, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

ZEKİ ÇELİK: AVERAJI DA TOPARLADIK

"Deplasmanda Bulgaristan'ı hiç yenememiştik. Bu takım hep ilkleri başardı. Bu maçı 6-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Bir önceki maçta kötü skor almıştık, averajı da toparladık. Gürcistan maçını kesinlikle almalıyız.

Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. İnşallah devamı gelir. Kocaeli'de çok güzel atmosfer olacak. Umarım çok güzel bir atmosfer yaşatırız."

ARDA GÜLER: MONTELLA VE HAKAN ÇALHANOĞLU SÖYLEMİŞTİ

"Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. Halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz.

Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz.

İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."

KENAN YILDIZ: TEK YILDIZ BEN DEĞİLDİM

"Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur.

Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun.

Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum."

HAKAN ÇALHANOĞLU: TÜRKİYE BENİM TEK SEÇENEĞİMDİ

"Maçtan önce takımdan bir ricada bulundum, o da galibiyetti; kırmadılar beni. Kenan ve Arda bizim için fark yaratacak oyuncularımız. Her zaman iyi olmaları bizim için çok önemli. Türkiye benim her zaman tek seçeneğimdi. 3 kez Avrupa Şampiyonası gördüm. Hedef Dünya Kupası. Hepimizin hedefi o."