Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı oluyor! İspanyollar transferi yazdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 12:34

A Milli Takım’ımızın iki starı Arda Güler ve Kenan Yıldız, Real Madrid’de yeniden birlikte top koşturmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin İspanyol basınından önemli bir transfer haberi kaleme alındı.

A Milli Futbol Takımı’mızın starları Arda Güler ve Kenan Yıldız, ay yıldız formanın yanısıra Real Madrid’de de beraber top koşturmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında konuya ilişkin yer alan haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı:

Xabi Alonso’nun Real Madrid’e gelmesini istediği transfer, Kenan Yıldız olabilir.

Transfer dönemi giderek yaklaşırken Xabi Alonso’nun talepleri de artıyor. Bu kez Serie A’dan, özellikle de Juventus’tan bir transfer talep ediyor. 20 yaşındaki Türk futbolcu Kenan Yıldız’ın Real Madrid’e gelmesini istediği belirtiliyor.

GEÇMİŞTE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Xabi Alonso, transfer döneminin yaklaştığının farkında ve bu doğrultuda ilk transfer döneminde takıma katılabilecek takviyeleri analiz ediyor. Bu analizler, 20 yaşındaki Kenan Yıldız’ın transferini gündeme getirmiş durumda.

20 yaşındaki forvet, şu anda forma giydiği Serie A ekibi Juventus’ta olağanüstü bir performans sergiliyor. Alonso, 2022 yılında onu Leverkusen’e transfer etmek istemişti ancak başarılı olamamıştı. Şimdi ise onu Real Madrid’e getirmek istiyor.

Juventus’un genç yıldızı, Avrupa’daki birçok kulübün radarında bulunuyor. Sözleşme yenileme görüşmeleri sürerken birçok kulüp, oyuncunun 2029 yılına kadar geçerli sözleşmesine rağmen fırsat kolluyor. Real Madrid de yaşanabilecek bir boşluğu değerlendirmek için devreye girmeye hazır.

XABI ALONSO’NUN KENAN’A İLGİSİ

Geçmişte Bundesliga ekibi Leverkusen’i çalıştırırken Kenan Yıldız’ı transfer etmek isteyen Xabi Alonso, bunda başarılı olamamıştı. Şimdi ise Real Madrid’de aynı fırsatı kaçırmak istemiyor ve Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Juventus, genç yıldızı satmak istediğine dair herhangi bir işaret vermedi. Çünkü Kenan Yıldız, takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. Performansı giderek artıyor; ligde 11 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

Tüm işaretler, Xabi Alonso’nun bu ilk transfer döneminde Kenan Yıldız için bir teklif yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Alonso’nun Madrid yönetimine, oyuncuyu yönetme isteğini şimdiden ilettiği belirtiliyor.

