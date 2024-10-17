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Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024'e aday

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#Golden Boy 2024#Arda Güler#Kenan Yıldız
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024e aday
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 21:34

Yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünün 2024 yılı finalistleri belli oldu. Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız da finalistler arasında yer aldı.

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İtalya'nın köklü spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen Golden Boy'da 2024 finalistleri belli oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız da 25 kişilik finalist listede kendine yer buldu. İki oyuncu da jüri tarafından belirlenen 20 kişilik final listesinde gösterilirken 5 oyuncu da etkinliğin ana sponsoru tarafından seçildi ve 25 kişilik finalist liste tamamlandı.

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GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI

Lamina Yamal - Barcelona
Joao Neves - PSG
Warren ZAire-Emery - PSG
Alejandro Garnacho - Manchester United
Pau Cubarsi - Barcelona
Savio - Manchester City
Rico Lewis - Manchester City
Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih
Kobbie Mainoo - Manchester United
Jorrel Hato - Ajax
Leny Yoro - Manchester United
Jamie Bynoe-Gittens - Borussia Dortmund
Kenan Yıldız - Juventus
Cristhian Mosquera - Valencia
ADam Wharton - Crystal Palace
Arda Güler - Real Madrid
Mathys Tel - Bayern Münih
Desire Doue - PSG
Oscar Gloukh - Salzburg
Samuel Omorodion - Porto

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Sponsor wildcardıyla finale çıkanlar

Wilson Odobert - Tottenham
Andreas Schjelderup - Benfica
Endrick - Real Madrid
Eliesse Ben Seghir - Monaco
Samuel Mbangula - Juventus

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024e aday

50 GAZETECİ OY KULLANACAK

Golden Boy 2024'ün belirlenmesi sürecinde uluslararası 50 gazeteci oy kullanacak. Her gazeteci 5 futbolcuya oy verebilecek. Bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.

Puanlama sonucunda kazanan belli olacak.

ARDA GÜLER, KOPA TROPHY'YE DE ADAY

Real Madrid forması giyen Arda Güler, France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülleri kapsamında yılın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilen Kopa Trophy'ye de aday gösterilmişti.

Kopa Trophy'ye aday gösterilen futbolcular şu şekilde:

Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery

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#Golden Boy 2024#Arda Güler#Kenan Yıldız

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