Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy 2024'e aday

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İtalya'nın köklü spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen Golden Boy'da 2024 finalistleri belli oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız da 25 kişilik finalist listede kendine yer buldu. İki oyuncu da jüri tarafından belirlenen 20 kişilik final listesinde gösterilirken 5 oyuncu da etkinliğin ana sponsoru tarafından seçildi ve 25 kişilik finalist liste tamamlandı.

GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI

Lamina Yamal - Barcelona

Joao Neves - PSG

Warren ZAire-Emery - PSG

Alejandro Garnacho - Manchester United

Pau Cubarsi - Barcelona

Savio - Manchester City

Rico Lewis - Manchester City

Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

Kobbie Mainoo - Manchester United

Jorrel Hato - Ajax

Leny Yoro - Manchester United

Jamie Bynoe-Gittens - Borussia Dortmund

Kenan Yıldız - Juventus

Cristhian Mosquera - Valencia

ADam Wharton - Crystal Palace

Arda Güler - Real Madrid

Mathys Tel - Bayern Münih

Desire Doue - PSG

Oscar Gloukh - Salzburg

Samuel Omorodion - Porto

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Sponsor wildcardıyla finale çıkanlar

Wilson Odobert - Tottenham

Andreas Schjelderup - Benfica

Endrick - Real Madrid

Eliesse Ben Seghir - Monaco

Samuel Mbangula - Juventus

50 GAZETECİ OY KULLANACAK

Golden Boy 2024'ün belirlenmesi sürecinde uluslararası 50 gazeteci oy kullanacak. Her gazeteci 5 futbolcuya oy verebilecek. Bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.

Puanlama sonucunda kazanan belli olacak.

ARDA GÜLER, KOPA TROPHY'YE DE ADAY

Real Madrid forması giyen Arda Güler, France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or ödülleri kapsamında yılın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verilen Kopa Trophy'ye de aday gösterilmişti.

Kopa Trophy'ye aday gösterilen futbolcular şu şekilde:

Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery