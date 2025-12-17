Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyi futbolcuları listesine girdi! İlk 30 açıklandı

×
İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian, her sene olduğu gibi bu sene de 'Dünyanın en iyi 100 futbolcusu' listesini açıklamaya hazırlanırken, ilk 30 ismi duyurdu. Arda Güler ve Kenan Yıldız da bu dev listede yer aldı. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve dünya futbolunun yeni starları Arda Güler ile Kenan Yıldız, Avrupa'da kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor.

ARDA, REAL'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Ancelotti döneminde istediği forma şansını bulamamıştı.

İtalyan teknik adamın Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından İspanyol devinin başına Xabi Alonso gelmişti.

Alonso'nun Real'inde Arda Güler, ilk 11'de sıkça yer almaya başladı. 20 yaşındaki milli yıldızımız, bu sezon çıktığı 29 müsabakada 4 gol 9 asist üreterek 13 gole direkt katkıda bulundu. Arda, bu süreçte transfermarkt verilerinde değerini 90 milyon Euro'ya çıkardı.

JUVENTUS'UN YENİ DEL PIERO'SU KENAN

Kenan Yıldız ise Juventus'un hem lideri, hem de 10 numarası konumunda bulunuyor. Sol kanatta oynamasına karşın Kenan, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 9 gol 8 asistle oynadı.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARI ARASINA GİRDİLER

Bununla beraber milli yıldızlarımız, başarılı form grafiklerini üstün bir başarı ile perçinlediler.

İngiltere'nin köklü medya kuruluşlarından The Guardian, her sezon açıkladığı gibi bu sezon da 'Dünyanın en iyi 100 futbolcusu' listesini duyurmaya hazırlanıyor.

ARDA VE KENAN LİSTEDE

Arda Güler ve Kenan Yıldız da bu listede yer aldı. Guardian, 100 isimden ilk 30'u duyurdu.

Buna göre Arda Güler kendine 71. sırada yer bulurken Kenan Yıldız, 89. sırada bulundu.

GUARDIAN'IN LİSTESİ

ARDA MANŞETTE

