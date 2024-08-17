Arda Güler ve Brahim Diaz için flaş iddia: Ayrılmayı isteyebilirler! Süper Kupa'daki mutsuzluğu dikkat çekmişti...

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İspanya LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 yenerek kupayı 6. kez müzesine götürmüştü. İspanyol devi böylece Süper Kupa'yı en çok kazanan kulüp unvanını tek başına eline geçirmişti.

ARDA GÜLER 2 DAKİKA SÜRE ALDI

Real Madrid'de maça ilk 11'de çıkacağı yönünde çok haber çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu.

19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de 4, toplamda ise 5. kupasını kazanma mutluluğu yaşadı.

REAL MADRID LİGDE SEZONU AÇIYOR! ARDA OYNAYACAK MI?

Süper Kupa zaferi yaşayan Real Madrid, ligde ilk maçını yarın oynayacak. Mallorca ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.

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İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA: AYRILIK OLABİLİR

Geçen sezon ve bu yaz boyunca hakkında transfer haberleri çıkan Arda Güler'le ilgili bir haber de Süper Kupa maçını takiben çıktı.

İspanyol gazeteci Jose Felix Diaz'a göre Arda Güler ve Brahim Diaz, Ağustos ayındaki maçlarda bekledikleri süreleri bulamamaları halinde ayrılmaya karar verebilirler.

Geçen sezon Arda'dan daha fazla süre alan ve takıma katkı yapan Brahim Diaz, Mbappe'nin de gelişiyle rotasyona girmekte daha da zorlanabilir.

Jose Felix Diaz'a göre Arda ve Brahim Diaz, bu ay bekledikleri süreleri almamaları ve Ancelotti'den bu konuda bir ışık görmemeleri halinda ayrılmayı tercih edecek.

"ANCELOTTI İÇİN DEĞERLİLER AMA..."

Jose Felix Diaz, Ancelotti'nin bu iki oyuncuya bakışını şu sözlerle anlattı:

Her iki oyuncu da giderek daha fazla süre almak istiyor. Hem Brahim hem de Güler, İtalyan hoca için önemli olacaklarının farkındalar ve bu sezon başlangıcında istedikleri dakikaları almayı umuyorlar. Her iki oyuncu da ilk 11'de tartışmasız olarak yer almasa da Carlo için profilleri çok gerekli. Hem Brahim hem de Güler takıma farklı şeyler katıyor ve Ancelotti onların sezonun en önemli anlarında belirleyici olabileceklerini biliyor. İtalyan hocanın onlara güveni tam ve er ya da geç takımdaki yerlerini alacaklarına inanıyor.

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KUPA TÖRENİNDE MUTSUZDU

Arda Güler, Süper Kupa'nın ödül seremonisindeki haliyle dikkat çekmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde Modric'in Arda'yı kupayla fotoğraf çektirmek için ikna etmeye çalıştığı görülmüştü.