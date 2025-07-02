Arda Güler ve Bellingham arasında ne yaşandı? İspanyol basını tartışmanın arka planını servis etti!

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ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arda Güler'in formasını giydiği İspanya ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'lı İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geldi.

Miami'de bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı eflatun beyazlılar, 54. dakikada Gonzalo Garcia'nın golüyle 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ARDA VE KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric'e bırakırken, Juventus'ta ise 71. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.

ARDA'DAN BELLINGHAM'A TEPKİ

Sahada kaldığı 78 dakika boyunca etkili performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in Jude Bellingham ile birbirlerine yönelik tepkileri ise kameralara yansıdı.

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Bellingham'ın Arda Güler'e ısrarlı tepki göstermesinin ardından Arda Güler'de saha içindeki pozisyonu anlatmaya başladı ve iki yana sallayıp İngiliz yıldıza tepki gösterdi.

ARDA VE BELLINGHAM ARASINDA NE GEÇTİ?

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'dan Mario Amat'ın kaleme aldığı yazıda tartışmanın arka planı servis edildi. Öte yandan söz konusu yazıda Arda Güler'e de övgüler yağdı.

İşte o yazı;

"Real Madrid, Juventus’u mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselirken mücadelenin iki öne çıkan ismi ise Bellingham ve Arda Güler oldu.

Maçın yüksek temposu iki futbolcunun saha içinde tartışmasına neden oldu. Kameralar, Bellingham ve Arda Güler’i bir pozisyon sonrası birbirlerine çıkışırken yakaladı. Takımın kötü savunduğu bir pozisyon sonrası ikili, rakibi durdurmak için yeterince çaba gösterilmediğini birbirlerine ifade etti. Arda Güler, Bellingham’a “Biraz daha geri gelmen lazım” derken, İngiliz oyuncu bu sözlere yanıt vermekte gecikmedi:

“O bölge senin, kardeşim” diyerek karşılık verdi Jude Bellingham. Tartışma bu seviyede kaldı, sadece futbol üzerine bir fikir ayrılığıydı. Soyunma odasında ise bu konuyu konuşup güldükleri ve basının neler söyleyeceği üzerine espriler yaptıkları öğrenildi.

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Bu kısa tartışmayı ilginç kılan, Arda Güler’in bu sezon geliştirdiği kişilik yapısıydı. Oyunun her alanında çok daha olgun bir futbolcu izliyoruz. Bu gelişimin hiç şüphesiz en büyük pay sahibi Xabi Alonso. Güler’e bu turnuvada önemli bir rol veren Alonso, genç oyuncunun özgüvenle oynamasına katkı sağladı.

Arda Güler, daha oyun kurucu bir rolde Real Madrid’in ilk 11’inde kendine yer bulmayı başardı. Sezon boyunca Jude Bellingham ile birlikte sahada olacak gibi görünüyor. Yaşanan bu küçük diyaloga rağmen ikilinin çok iyi bir arkadaşlık ilişkisi olduğu da biliniyor."