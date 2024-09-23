Arda Güler ve ayrılık iddiası: Bu bir hata olur

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İspanyol basınından AS muhabiri Alberto Perez Sierra, Arda Güler hakkında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in Real Madrid'de az forma şansı bulmasını değerlendiren Sierra, "Ancelotti yeni bir Toni Kroos, yani bir saha içi yönetici bulmaya çalışıyor. Bence Carlo, Arda Güler'e karşı sabırlı. Arda Güler'in bu takımdaki rolünü bulması gerekiyor. Real Madrid'de genç bir oyuncu olduğunuzda sabır çok önemlidir. Dönüşümlü olarak maçlara ilk 11'de ya da yedek kulübesinde başlayabilir. Bu kulüpte sabır çok önemli." açıklamalarında bulundu.

"SAHİP OLDUĞU POTANSİYELİ GÖRDÜLER"

Real Madrid taraftarlarının Arda Güler'e aşık olduğunu belirten İspanyol gazeteci, "EURO 2024 sayesinde Arda Güler'in gerçek seviyesini ve sahip olduğu potansiyeli gördüler. Güler büyük bir potansiyel ve geleceğin yıldızı olarak görülüyor ama önce Modric gibi altın neslin son oyuncularının veda etmesi gerekiyor. Real Madrid'in dinamiklerini ve Real Madrid'de yıldız olmanın baskısını anlamak için harika bir zaman geçiriyor" dedi.

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"PİŞMAN OLAN BİRÇOK OYUNCUYA SORABİLİR"

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma ihtimalini de değerlendiren Alberto Perez Sierra, "Ayrılacağını sanmıyorum. Eğer ayrılırsa bu bir hata olur. Real Madrid'den ayrılan ve pişman olan birçok oyuncuya sorabilir. Arda Güler büyük bir Real Madrid oyuncusu olabilecek seviyeye ve potansiyele sahip. Dediğim gibi; sabırlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.