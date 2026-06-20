Arda Güler: 'Utanç duyuyoruz, özür dileriz!'

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, Paraguay'ın 2. dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi.

Arda Güler'in karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

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"BÖYLE OLMAMALIYDI! ÖZÜR DİLERİZ"

"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz.

Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz."