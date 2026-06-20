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Arda Güler: 'Utanç duyuyoruz, özür dileriz!'

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#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay
Arda Güler: Utanç duyuyoruz, özür dileriz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 08:35

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi.

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Mücadele, Paraguay'ın 2. dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi.

Arda Güler'in karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

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"BÖYLE OLMAMALIYDI! ÖZÜR DİLERİZ"

"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz.

Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz."

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#A Milli Futbol Takımı#2026 FIFA Dünya Kupası#Paraguay

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