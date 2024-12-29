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Arda Güler ünlü dizinin setini ziyaret etti

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#Arda Güler#Gibi#Real Madrid
Arda Güler ünlü dizinin setini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 20:42

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Gibi dizinin setini ziyaret edip oyuncularla bir araya geldi.

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İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, lige verilen arada ziyaretlerine devam etti.

İstanbul seyahatinde eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden ve Ali Koç, Ahmet Ketenci ve Jose Mourinho ile bir araya gelen Arda Güler, şimdi de Gibi dizinin setine ziyaret gerçekleştirdi.

Gibi dizinin setine konuk olan Arda Güler, dizinin oyuncularıyla bir araya gelip fotoğraf çekildi.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Arda, diziden alıntı yaparak "Bizler sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz." ifadelerine yer verdi.

Arda Güler ünlü dizinin setini ziyaret etti

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#Arda Güler#Gibi#Real Madrid

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