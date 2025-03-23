Arda Güler: Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!

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A Milli Futbol Takımı, ilk maçta 3-1 yendiği Macaristan'ı rövanşta da 3-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Mücadelenin ardından Ay-yıldızlılarda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Uğurcan Çakır açıklamalar yaptı.

İşte milli futbolcularımızın açıklamaları;

ARDA GÜLER: TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ

"Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz.

Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz! Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz.

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Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder.

HAKAN ÇALHANOĞLU: KONU ÜLKE OLUNCA İŞLER DEĞİŞİYOR

"Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Macaristan deplasmanında hep zorluklar yaşadık. Burada ikinci galibiyetimizi aldık Macaristan'a karşı. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu bizim için. A Ligi'ni hak ettik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her 2-3 günde bir oynamak kolay değil. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir adım attık. Sonuçta bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Ülkemizi mutlu etmeye çalıştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. İyi bir yoldayız. Artık hedefimiz Dünya Kupası. Oraya hazırlanacağız.

Altın jenerasyon diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli, iyi oyuncular. Öğrenecek çok şey var tabii ki, ben de bu yoldan geldim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çalışacağız. Kendimize çok güveniyoruz. Uluslar Ligi'nde böyle devam etmek istiyoruz. Ben de onlara her konuda yardımcı olacağım, onlar benim kanatlarım altında. Merih sakat, takımda kaldı, takımı desteklemeye geldi. Orkun cezalı olmasına rağmen buraya geldi. Bize bu lazım. Karakterli oyuncular lazım, o da bizde var. Bizler her konuda onlar için buradayız ne olursa olsun.

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Konu ülke olunca işler değişiyor. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum takımda kaldıkları için. Ben her şeyi takip ediyorum, görüyorum. Herkes burada olmayı seviyor. Bu çok önemli. Uğurcan'ı da dinledim. Burada takım konuşulmuyor, bayrak konuşuluyor. Bu önemli bir konu. Biz milli takım için buradayız. Buraya gelmeden önce herkes bunun bilincinde. Biz de dışarıya karşı örnek olmaya çalışıyoruz.

Ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Onların dualarıyla buraya kadar geldik. Bizi desteklemeye devam etsinler, ay-yıldızlı formayı desteklesinler. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."

UĞURCAN ÇAKIR: BURADA TAKIM HAKKINDA KONUŞMUYORUZ

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"Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz.

Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na.

En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz."