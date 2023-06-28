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Arda Güler transferinde 20 milyon Euro'luk komisyon iddiası! Messi, Neymar ve Hakan Çalhanoğlu da aynı sorunu yaşamıştı

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Arda Güler transferinde 20 milyon Euroluk komisyon iddiası Messi, Neymar ve Hakan Çalhanoğlu da aynı sorunu yaşamıştı
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

İtalyan basınına göre Avrupa devlerinin peşinden koştuğu genç yıldızın transferinde kilit isim baba Ümit Güler. Dünyaca ünlü gazeteci Romano, “Arda Güler transferinde ana problem, oyuncu tarafının istediği yüksek komisyon. Bu iş çok karmaşık” dedi. İtalyan basını, futbolcunun babası Ümit Güler’in, oğluna talip olan kulüplerden 18-20 milyon Euro civarında komisyon talep ettiğini iddia etti.

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F.Bahçe’de Arda Güler’in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken, konuyla ilgili olarak Avrupa medyasında çıkan haberler kafaları iyice karıştırıyor. Transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, önceki gün yayınladığı bir videoda genç yıldız hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

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FENERBAHÇE EN AZ BİR SEZON DAHA TAKIMDA TUTMA NİYETİNDE

Romano, “Arda Güler transferi tüm kulüpler için karmaşık. Serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro ama gerçek maliyet bunun çok daha fazlası; çünkü oyuncu tarafı yüksek miktarda komisyon istiyor. Ana problem bu komisyon. Ayrıca Arda kesinlikle oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor. Bir yandan Fenerbahçe de Arda’yı takımda tutmaya çalışıyor” dedi.

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PORTEKİZ’İN YILDIZ FABRİKASI BENFİCA DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

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İtalyan medyası, Milan Kulübü’nün Arda Güler’in peşine düştüğünü yazarken, Fabrizio Romano’nun söyledikleri paralelinde bir iddia ortaya attı. İddiaya göre futbolcunun babası Ümit Güler, komisyon olarak 18-20 milyon Euro civarında para istiyor. Portekiz basını da Benfica’nın listesindeki Arda’nın babasının çok yüksek komisyon istediğini yazdı.

MESSi, NEYMAR VE HAKAN’IN BABALARI DA MENAJER GiBi

FUTBOLCU babalarının, oğullarının yaptığı transferlerde komisyon talep etmesi ya da bizzat menajerliğe soyunmaları uzun süredir sıkça görülen bir olay. Lionel Messi ve Neymar’ın menajerliğini babaları yapıyor. Babaların transfer sürecinde aktif olması menajerlere ödenmesi gereken komisyon parasının aile içinde kalacağı ve dolayısıyla daha yüksek kazanç elde edileceği anlamına geliyor olsa da bazı sorunlar yaşanmıyor değil.

HEPSi SORUN YAŞADI

Örneğin Messi Barcelona döneminde babası yüzünden vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Neymar da Santos’tan Barcelona’ya Transfer olurken babası aracılığıyla mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma geçirdi. Hakan Çalhanoğlu da 2014’te Hamburg’dan Leverkusen’e transferi sırasında babasının isteği üzerine Trabzonspor’a da imza atınca 4 ay futboldan men edilmişti.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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