Arda Güler transferi için çarpıcı değerlendirme: Real Madrid‘e hayır denmez ama dünyanın en zor kulübüne gittiğini bilmeli

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre İspanyol devi, bonservis için Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 10 milyon Euro da bonus ödemesi yapılacak ve oyuncunun bir sonraki satışından Real Madrid’in elde edeceği gelirin yüzde 20’si sarı lacivertli kulübe verilecek. Arda Güler’in FiFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri de Real Madrid tarafından ödenecek.

Genç oyuncunun Real Madrid'e transferini spor yazarları Mehmet Demirkol, Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Hürriyet için değerlendirdi.

MEHMET DEMiRKOL: BÖYLE BiR TEKLiF HER ZAMAN OLMAZ, GiTMESi NORMAL

Bu transferin erken olduğunu düşünenler için Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür örneğini verebilirim. Ömür için gelen çok yüksek teklifler reddedilmiş ve sonra o kapılar kapanmıştı. Hatta Ahmet Ağaoğlu da, “Abdülkadir Ömür için 23 milyon Euro teklif etmişlerdi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı” demişti.

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Bu senede bütün Avrupa’da Arda Güler fırtınası esti. Ajax ve Dortmund gibi gençleri parlatan kulüplerin yanı sıra Real Madrid ve Barcelona gibi zirve takımları da onu istedi. Bu, her oyuncuya her zaman nasip olmaz. Dolasıyıyla Arda’nın bu teklifi değerlendirmesi çok normal. Real Madrid’e Türkiye’den giden ilk Türk olması da çok değerli.

Arda Güler’in orada oynama şansına gelince...Muhtemelen önemli ve hedefi olan bir kulübe kiraya verilir diye düşünüyorum. Bu, Bayer Leverkusen olabilir, Real Betis olabilir. Eğer böyle yapmazlarsa da Ancelotti’nin Arda’yı rotasyonda düşündüğü anlamı ortaya çıkar. Arda’nın gitmesi Fenerbahçe için hakikaten üzücü ama onu da anlamak lazım.

UĞUR MELEKE: YENi SEZONDA REAL MADRiD’DE HER DAKiKA ASLANIN AĞZINDA

Arda çok özel bir yetenek ama gidebileceği en zor destinasyona gitti. Real orta sahasından zaten iki ayrı takım çıkar, Modric-Kroos sona geliyor ama Valverde-Bellingham-Camavinga-Tchouameni sıradalar.

Ancelotti’nin de kulüpte son sezonu olduğu için uzun vadeli planlamaları ondan beklemek kolay değil. Bence iki güçlü şık var: Arda’yı Leverkusen gibi bir kulübe bir yıllığına kiralayabilirler. Ya da kiralamayıp bu sezon farklı pozisyonlarda maksimum süre vermeye çalışırlar. Ancelotti geçen sezon Hazard’ı en uçta, Valverde’yi sağ açıkta, Camavinga’yı sol bekte kullandı zaman zaman. Arda’ya da hem orta sahada, hem sağ kanatta dakika vermeye çalışabilirler. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim:

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Bu sezon Real Madrid’de dakika aslanın ağzında.

GÜNTEKİN ONAY: iSPANYA LiGi ARDA GÜLER iÇiN DOĞRU BiR TERCiH ANCAK...

Arda Güler; Sergen Yalçın ve Arda Turan’dan sonra Türk futbolunun yetiştirdiği en nadide yeteneklerden biri. Henüz 18 yaşında olması, saha içindeki özgüveni ve tekniğinin yanı sıra müthiş oyun zekası dünya devlerini Arda için harekete geçirdi. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü ve orada oynamak her profesyonel futbolcunun hayali.

Ancelotti gibi büyük deneyime sahip bir teknik adamla çalışacak olması; Modric ve Kroos gibi ustalarla aynı sahada antrenman yapacak olması Arda’yı geliştirecektir. Real Madrid’in geniş bir kadrosu var ve özellikle de orta saha rotasyonu çok güçlü. Fizik gücünü ve atletik özelliklerini yukarıya çekebilir ise Arda, Real Madrid’de süre alabilir. Yedek kalsa da hırsla çalışmaya devam etmeli. İspanya ligi tercihi doğru, taktiksel ve tekniğe dayalı. Sertliğe izin verilmiyor.

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Bunlar Arda için avantaj. Ancak ben sürekli oynayacağı bir takıma gitmesinin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü böylesine genç bir potansiyelin gelişmesi için sürekli maç oynaması şart.