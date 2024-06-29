Arda Güler takipçi artışında Ronaldo'yu solladı

Haberin Devamı

Buna göre grup aşamasında en çok takipçi artıran isim Milli Takımımızdan Arda Güler oldu. Genç oyuncu takipçi sayısını 1 milyon 93 bin 669 artırdı. Kenan Yıldız da 373 bin 554 artışla yedinci sırayı aldı.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYONLUK ŞAMSIMIZ %1.5

Turnuva başından bu yana büyük ilgi gören OPTA Tahmin Tablosu’na göre Avusturya-Türkiye maçında Avusturya %62.99 ile favori taraf... Türkiye’ye %37.01 şans verildi. OPTA’ya göre ay yıldız lıların yarı final şansı %16.17, final şansı %5.75... Yapa zeka Avusturya’nın şampiyonluk şansını %4.26 görürken en büyük favoriler ise sırasıyla İspanya (%17.6), İngiltere (%17.46) ve Almanya (%16.6).

"AVUSTURYA 2-1 KAZANIR"

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye ile karşılaşacak olan Avusturya’da moraller yerinde. ‘Doğu Ülkesi’nde genel kanı bu maçta favori oldukları yönünde... Hatta Alman efsaneler Bastian Schweinsteiger ve Lothar Matthaus da Avusturya’yı favori gösterdi. Matthaus “Avusturya tüm takımlar için oynaması zor bir rakip. Benim gizli favorim onlar. Ralf Rangnick’in takımı müthiş bir taktik ve oyun kalitesina sahip. Sabitzer çok formda. Avusturya 2-1 kazanır” dedi. Bastian Schweinsteiger da “Avusturya Türkiye’den daha iyi durumda bence maçın açık ara favorisi onlar. Eğer Türkleri yenemezlerse bu sürpriz olur” diye konuştu.

Haberin Devamı

150 KİLOMETRELİK UÇAK YOLCULUĞUMUZ AVUSTURYA'DA Tİ'YE ALINDI

Milli Takım’ın Çekya maçı için kamp yaptığı Hannover’dan Volkspark Stadı’nın bulunduğu Hamburg’a uçakla gitmesi Avusturya basınında alay konusu oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kronen Zeitung, ‘Çevre korumasına elveda mı? İnanılmaz ama doğru! Türk takımı 150 kilometrelik yolu otobüs veya trenle değil, uçakla gitti’ ifadeleriyle haberi okurlarına iletti. Gazete, Hamburg ve Hannover arasında herhangi bir tarifeli uçak seferi olmadığını yazarken UEFA Turnuva Direktörü Martin Kallen’in Türkiye güvenlik ve zamanlama nedenleriyle maça uçakla gitti fakat Hannover’a otobüsle döndü sözlerine yer verdi.

"RAKİP SLOVAKYA MI? BİLMİYORDUM"

İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir röportajında, kendisine sorulana dek son 16 turunda kiminle oynayacaklarını bilmediğini itiraf etti. Perşembe sabahı, Youtube’de yayımlanan ‘Lions’ Den’ programında Slovakya ilgili görüşleri sorulan genç oyuncu "Rakibimiz onlar mı, siz söyleyene kadar bilmiyordum" dedi. Slovakya-İngiltere eşleşmesi çarşamba gecesi belli olmuştu.

Haberin Devamı

ALMANYA'DA ÜÇ TARAFTAR BIÇAKLANDI

Türkiye ve Gürcistan arasındaki Euro 2024 F Grubu maçı sırasında Stuttgart’taki bir fan zone’de üç kişinin bıçaklandığı ortaya çıktı. Bild Gazetesi’nin önceki gün ortaya çıkardığı olayda bir saldırganın, 38 ve 60 yaşlarındaki iki Türk ve 19 yaşındaki bir Alman taraftarı bıçakla yaraladığı belirtildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 25 yaşındaki saldırgan tutuklandı.