×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Arda Güler takipçi artışında Ronaldo'yu solladı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Arda Güler#Ronaldo
Arda Güler takipçi artışında Ronaldoyu solladı
Efkan Bucak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Apuestas Deportivas adlı internet sitesi, sosyal medyada EURO 2024’ün başlamasından bir gün önce (13 Haziran) ile grup aşamasının tamamlandığı akşamdan bir gün sonrası (27 Haziran) arasındaki verileri tuttu.

Haberin Devamı

Buna göre grup aşamasında en çok takipçi artıran isim Milli Takımımızdan Arda Güler oldu. Genç oyuncu takipçi sayısını 1 milyon 93 bin 669 artırdı. Kenan Yıldız da 373 bin 554 artışla yedinci sırayı aldı.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYONLUK ŞAMSIMIZ %1.5

Turnuva başından bu yana büyük ilgi gören OPTA Tahmin Tablosu’na göre Avusturya-Türkiye maçında Avusturya %62.99 ile favori taraf... Türkiye’ye %37.01 şans verildi. OPTA’ya göre ay yıldız lıların yarı final şansı %16.17, final şansı %5.75... Yapa zeka Avusturya’nın şampiyonluk şansını %4.26 görürken en büyük favoriler ise sırasıyla İspanya (%17.6), İngiltere (%17.46) ve Almanya (%16.6).

Gözden KaçmasınYapay zekadan EURO 2024 son 16 turu tahminleri Avusturya - Türkiye eşleşmesinin galibi...Yapay zekadan EURO 2024 son 16 turu tahminleri! Avusturya - Türkiye eşleşmesinin galibi...Haberi görüntüle

"AVUSTURYA 2-1 KAZANIR"

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye ile karşılaşacak olan Avusturya’da moraller yerinde. ‘Doğu Ülkesi’nde genel kanı bu maçta favori oldukları yönünde... Hatta Alman efsaneler Bastian Schweinsteiger ve Lothar Matthaus da Avusturya’yı favori gösterdi. Matthaus “Avusturya tüm takımlar için oynaması zor bir rakip. Benim gizli favorim onlar. Ralf Rangnick’in takımı müthiş bir taktik ve oyun kalitesina sahip. Sabitzer çok formda. Avusturya 2-1 kazanır” dedi. Bastian Schweinsteiger da “Avusturya Türkiye’den daha iyi durumda bence maçın açık ara favorisi onlar. Eğer Türkleri yenemezlerse bu sürpriz olur” diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınA Milli Takımın Avusturya maçına uğursuz hakem Türk takımları onunla hiç kazanamadıA Milli Takım'ın Avusturya maçına 'uğursuz' hakem! Türk takımları onunla hiç kazanamadıHaberi görüntüle

150 KİLOMETRELİK UÇAK YOLCULUĞUMUZ AVUSTURYA'DA Tİ'YE ALINDI

Milli Takım’ın Çekya maçı için kamp yaptığı Hannover’dan Volkspark Stadı’nın bulunduğu Hamburg’a uçakla gitmesi Avusturya basınında alay konusu oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kronen Zeitung, ‘Çevre korumasına elveda mı? İnanılmaz ama doğru! Türk takımı 150 kilometrelik yolu otobüs veya trenle değil, uçakla gitti’ ifadeleriyle haberi okurlarına iletti. Gazete, Hamburg ve Hannover arasında herhangi bir tarifeli uçak seferi olmadığını yazarken UEFA Turnuva Direktörü Martin Kallen’in Türkiye güvenlik ve zamanlama nedenleriyle maça uçakla gitti fakat Hannover’a otobüsle döndü sözlerine yer verdi.

"RAKİP SLOVAKYA MI? BİLMİYORDUM"

İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir röportajında, kendisine sorulana dek son 16 turunda kiminle oynayacaklarını bilmediğini itiraf etti. Perşembe sabahı, Youtube’de yayımlanan ‘Lions’ Den’ programında Slovakya ilgili görüşleri sorulan genç oyuncu "Rakibimiz onlar mı, siz söyleyene kadar bilmiyordum" dedi. Slovakya-İngiltere eşleşmesi çarşamba gecesi belli olmuştu.

Haberin Devamı

Arda Güler takipçi artışında Ronaldoyu solladı

ALMANYA'DA ÜÇ TARAFTAR BIÇAKLANDI

Türkiye ve Gürcistan arasındaki Euro 2024 F Grubu maçı sırasında Stuttgart’taki bir fan zone’de üç kişinin bıçaklandığı ortaya çıktı. Bild Gazetesi’nin önceki gün ortaya çıkardığı olayda bir saldırganın, 38 ve 60 yaşlarındaki iki Türk ve 19 yaşındaki bir Alman taraftarı bıçakla yaraladığı belirtildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 25 yaşındaki saldırgan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Arda Güler#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!