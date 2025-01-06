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Arda Güler şov yaptı, Real Madrid gol yağdırdı! Milli yıldızdan 6 gol katkısı...

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#Arda Güler#Real Madrid#İspanya
Arda Güler şov yaptı, Real Madrid gol yağdırdı Milli yıldızdan 6 gol katkısı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 22:55

İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli yıldızımız Arda Güler'in 2 kez ağları havalandırdığı maçta Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, deplasmanda Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi.

Estadio Cartagonova'da oynanan maçta Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

REAL MADRID SON 16'YA KALDI

Real Madrid'e turu getiren golleri 5. dakikada Federico Valverde, 13. dakikada Eduardo Camavinga, 28 ve 88. dakikalarda Arda Güler ve 55. dakikada Luka Modric kaydetti.

Bu galibiyetle bir üst tura yükselen Real Madrid, Kral Kupası'nda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

ARDA GÜLER'DEN 6. GOL KATKISI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, bu sezon üçüncü golünü kaydetti. 19 yaşındaki milli futbolcu, 3 gol ve 3 asistle bu sezon toplamda 6 gole katkıda bulundu.

Arda Güler, attığı goller ve oyunuyla göz doldururken Deportiva Mineralı Omar Perdomo, devre arasında milli futbolcunun formasını istedi.

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#Arda Güler#Real Madrid#İspanya

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