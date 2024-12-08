Arda Güler siftah yaptı, Real Madrid fark attı! Milli yıldız gol sonrası 'hıncını' çıkardı...

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İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, Girona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu sezon Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından fazla tercih edilmeyen, birçok maça son anlarda dahil olan Arda Güler, Girona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Estadi Montilivi Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk devresinde etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid, 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı güzel golle soyunma odasına 1-0 önde girmesini bildi.

ARDA GÜLER SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha agresif gözüken eflatun beyazlılar, Jude Bellingham'ın asisti ve Arda Güler'in enfes vuruşunda ikinci golü buldu.

Arda Güler attığı golle Real Madrid formasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Girona'nın bu dakikalarda risk almasını fırsat bilen Real Madrid, bu kez Luka Modric'in asisti ve Kylian Mbappe'nin golüyle skoru 3-0 yaptı.

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BELLINGHAM DEVAM EDEMEDİ

Real Madrid'de 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Jude Bellingham, müsabakanın 68. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

REAL GİZLİ LİDER OLDU

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Real Madrid, 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı ve gizli lider konumuna yerleşti.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Bu sezon Girona maçına kadar 16 maçta yalnızca 486 dakika süre bulabilen ve forma giydiği maçlarda kendini kanıtlamasına karşın Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler, ilk golünü Girona ağlarına attı ve büyük bir rahatlama yaşadı.

Müsabaka boyunca istekli görünen, ikinci yarıda çok daha iyi performans sergileyen Arda Güler, 55. dakikada attığı golün ardından büyük mutluluk yaşadı.

Attığı golün ardından topu ağlardan alıp havaya diken Arda Güler, adeta toptan hıncını çıkarırken büyük bir rahatlama yaşadığı görüldü.

Gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşayan Arda Güler'e en büyük destek ise Jude Bellingham'dan geldi.

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🇹🇷 Arda Güler golünü attı 👏pic.twitter.com/92AZaGnPiq — Spor Arena (@sporarena) December 7, 2024

CARLO, ARDA'YI KUTLADI

Milli futbolcumuz Arda Güler'i 88. dakikada oyundan alan Carlo Ancelotti, genç oyuncuya sarılarak sıcak bir şekilde kutladı.