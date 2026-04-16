×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 19:01

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

Haberin Devamı

Real Madrid'in Bayern Münih'e deplasmanda 4-3 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği çeyrek final rövanş maçında yıldızlaşan Arda Güler onurlandırıldı.

Karşılaşmada Real Madrid adına 2 gol kaydeden Arda, takımının elenmesine mani olamasa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İşte haftanın 11'i;

Kaleci: Musso

Savunma: Marquinhos, Upamecano, Quaresma

Orta saha: Zubimendi, Kimmich, Llorente, Arda Güler

Forvet: Dembele, Olise, Ferran

ARDA REKOR KIRDI

Arda Güler, bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında frikikten gol atan en genç oyuncu oldu.

Henüz 21 yaş ve 49 günlükken serbest vuruşta ağları havalandıran Arda Güler, 30 yılı aşkın süredir bu rekoru elinde tutan Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'yu geride bıraktı.

Alessandro Del Piero, 21 yaş ve 132 günlükken, 1996 yılında Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında topu filelerle buluşturmuştu.

Haberin Devamı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu.

Milli futbolcu, Bayern Münih karşısında 21 yıl 49 günlükken attığı frikik golüyle bu rekoru ele geçirdi.

İspanyol ekibinde daha önce bu rekor Mesut Özil'e aitti. Mesut Özil, 22 yaş 4 günlükken 2010 yılında Milan ağlarını serbest vuruş golüyle havalandırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!