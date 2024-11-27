Arda Güler sahaya çıkıyor, Liverpool ile Real Madrid dev maçta karşılaşıyor!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool ile İspanya La Liga devi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Anfield Road'da oynanacak olan müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier yönetecek.

LIVERPOOL'UN YENİLGİSİ YOK

Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmedi. 4 maçta 12 puan toplayan Kırmızılar, maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

REAL MADRID İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise bu sezona istediği gibi başlayamadı. La Liga'da zirvenin 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni ortaya koyamadı.

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4 maçta 2 galibiyet - 2 mağlubiyet alan ve 6 puan toplayan Real Madrid, 21. basamakta yer buldu.

VINICIUS JR SAKATLANDI

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında dün Leganes'e karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah kontrolden geçtiği öğrenilmişti.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Vinicius'un sol bacak arka kasında sakatlık tespit edildiği bildirilmişti.

ARDA GÜLER İLK 11'E DOĞRU...

Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler'in, son haftalardaki performansı sonrası Liverpool maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Arda Güler, Bellingham, Diaz; Mbappe

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Liverpool ile Real Madrid arasında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 8 maçın 7’sini Real Madrid kazandı.

Real Madrid ile Liverpool arasında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 6 maçın 5’inde ilk yarılar berabere bitti.

Liverpool oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet almayı başardı.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA MİSLİ'DE

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Misli'de Şampiyon Oran farkıyla dev maçta Liverpool galibiyetine 1.54 oran verilirken, beraberliğe 3.72, Real Madrid kazanıra ise 4.10 oran verildi.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %11’i tercihini Liverpool galibiyetinden yana kullanırken yine %11’lik kesim ise Real Madrid’in kazanmasını bekliyor.