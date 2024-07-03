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Arda Güler, Ronaldo ve Rooney’i yakaladı

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#A Milli Takım#Euro2024#Avusturya
Arda Güler, Ronaldo ve Rooney’i yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler her maç yeni bir başarıya imza atıyor.

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EURO 2024’te parlayan genç yıldızımız Arda Güler, Avusturya maçında tarihe geçmeye devam etti. Arda, ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakaladı. Genç yıldızımız İngiliz futbolcu Wayne Rooney ve Portekiz’in efsane ismi Cristiano Ronaldo’nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu. Arda, Gürcistan maçında, Ronaldo’ya ait olan rekoru kırmış, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu. Milli futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir akşam oldu. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Berlin’i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak” ifadesini kullandı.

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Avusturya Milli Takımı, Arda Güler’i durdurmak için büyük çaba harcadı. Genç yıldızı durdurmak için zaman zaman 4-5 kişilik bir duvar ören Avusturyalı futbolcular, turnuvadaki en zor anları yaşadı.

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#A Milli Takım#Euro2024#Avusturya

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