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Arda Güler riske edilmedi, dev maçta 3 gollü geri dönüş! (Real Madrid 3-2 Milan)

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Arda Güler riske edilmedi, dev maçta 3 gollü geri dönüş (Real Madrid 3-2 Milan)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:37

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup oldu.

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Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi.

Karşılaşmadan 1 gün önce sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, önceki gün yapılan antrenmana katılmadı.

DİZİNDEKİ BANDAJ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda takım arkadaşlarıyla golf aracında olduğu görülen Arda Güler'in sağ dizindeki bandaj dikkat çekmişti.

Arda Güler riske edilmedi, dev maçta 3 gollü geri dönüş (Real Madrid 3-2 Milan)

ANCELOTTI RİSKE ETMEDİ

Champions Tour kapsamındaki Real Madrid-Milan karşılaşması, Arda Güler'in ilk maçı olması bekleniyordu. Ancak hafif sakatlığı bulunan milli yıldız, kadroda yer almasına karşın süre bulamadı.

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REAL MADRID GERİ DÖNDÜ

Maçın 25. dakikasında Tomori, 42. dakikasında Romero'nun golleriyle ilk yarıyı Milan 2-0 önde tamamladı.

Real Madrid, 57 ve 59. dakikalarda Valverde'nin golleriyle skoru eşitlerken son sözü 84. dakikada Vinicius Junior söyledi.

Arda Güler riske edilmedi, dev maçta 3 gollü geri dönüş (Real Madrid 3-2 Milan)

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti